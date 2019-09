Nueva ola de frío polar desde hoy y hasta el jueves

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Desde esta jornada y hasta el jueves habrá una nueva ola de frío polar, con temperaturas bajo cero en algunas zonas del país, según advirtió el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet).

El ingreso de una masa de aire frío de origen polar generará bajas temperaturas y sensaciones térmicas, oscilando las máximas entre 9 y 14º C y las mínimas entre -3 y 4º C.



Según el Instituto, el norte del territorio nacional es la única zona que no está incluida en la alerta por frío extremo. De todos modos, hay determinados lugares en los que el frío se sentirá fuertemente.



“Cabe agregar que el umbral de temperaturas extremas para ola de frío en el mes de setiembre es de máximas entre 12 y 14º C y mínimas entre 2 y 4º C, según la climatología 1981-2010 de las estaciones meteorológicas del Inumet”, informó la oficina de pronósticos. Los departamentos que están comprendidos en su totalidad dentro de la alerta son Montevideo, Canelones, Maldonado, Cerro Largo, Colonia, Durazno, Flores, Florida, Lavalleja, Soriano, Treinta y Tres y Río Negro.

A su vez, se espera que en Paysandú el frío se sienta con intensidad en zonas como Casa Blanca, Cerro Chato, Guichón, Quebracho, Tambores y Termas de Guaviyú. Al igual que en localidades de Tacuarembó como Ansina, Caraguatá, Cerro Chato, Cuchilla de Peralta, Curtina, Paso de los Toros, Rincón del Bonete, San Gregorio de Polanco y Sauce de Batoví.