Investigan presunta violación a una joven en un camping de Valizas

Las autoridades rochenses se encuentran investigando un caso de presunta violación a una joven por parte de tres hombres en un camping de Valizas.

El jefe de Policía de Rocha, Claudio Pereira, informó a El País que el pasado 1° de enero el dueño del camping (conocido como "Lo de Melo") denunció ante el Destacamento de Prefectura del pueblo lo que supuestamente había sucedido. El hombre había sido alertado del hecho por un grupo de personas que acampaban en el lugar.

Werther Blanco, el dueño del camping, avisó entonces a Prefectura, que tomó una constancia y la pasó para la Seccional Policial 4ta de Castillos.



"Estamos haciendo las averiguaciones para establecer la veracidad de los hechos. No se ha ubicado a la damnificada, dado que se fue del lugar, los datos no han sido suficientes para la ubicación", señaló Pereira en la mañana de este jueves. Y agregó que tampoco se había podido identificar y ubicar a los posibles autores del hecho.

En la tarde de este jueves fuentes policiales indicaron a El País que Prefectura había ubicado a la presunta víctima y que se estaba coordinando para tomarle una declaración. Asimismo, los informantes añadieron que se había logrado también identificar a uno de los señalados como victimarios, pero que todavía no se lo había ubicado.

Blanco, el responsable del camping, habló con El País y contó que denunciar la situación ante Prefectura le pareció "lo correcto". De todas maneras, señaló que no se quería “poner a analizar” el caso y contó que le pidió "varias veces a la persona ésta que hiciera la denuncia, pero se negaba. Nunca contó nada y hablaba la compañera, no ella".



"No quiero entrar en detalles de por qué (la joven) no hizo la denuncia. Pero mirándolos a los ojos a los gurises no me parecía que estaban mintiendo. Y si hay que apostar una ficha, apuesto que son inocentes. ¿ Por qué no hace la denuncia?", se preguntó.

Y agregó: "Es como moda este tema. Entonces a la gente le gusta saber cómo fue. Pero por algo no hizo la denuncia. Y quedaron pegados los chiquilines, porque una cosa es hacer la denuncia y saber qué pasó. Pero otra es salir acusando".



Blanco contó que los jóvenes, que dijo eran tres, ya se fueron del camping porque "los querían linchar, casi se desmadra la situación. Fue una situación rejodida para ellos y para todos".



En redes sociales las publicaciones que dan cuenta del caso circulan desde hace varias horas:

Incluso hay un grupo de jóvenes que se está organizando y, por ejemplo, hablan de crear un grupo de WhatsApp para estar comunicadas y al tanto cuando visiten el balneario:

Estamos charlando con varias mujeres que vamos a estar por allá esta quincena, de movernos por ahí. Hacer ruido. Intervenir. No callarnos. Así que quién vaya a estar por Valizas y se quiera sumar hableme. Porfavor denle RT así tejemos redes para organizarnos y cuidarnos. — Sabrina Avero (@cknectohlazavru) 2 de enero de 2019

El caso de esta presunta violación en el camping de Valizas llega luego de que en medio de los festejos de año nuevo una adolescente argentina de 14 años fuera violada por cinco adultos de entre 21 y 23 años en un camping de la ciudad de Miramar.



En dicho caso, fue la madre de la menor quien advirtió la dramática situación. Al no tener señales de su hija por un largo tiempo, comenzó a buscar a la joven en el camping en que estaban parando. Luego de un rato pudo constatar que la menor estaba dentro de una carpa, sometida por un grupo de jóvenes que también acampaban allí durante el fin de semana.