Interpol alertó a Uruguay por el COVID-19 en enero: pasó por 11 oficinas y tardó 68 días en llegar a destino

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El viernes 24 de enero de 2020 -cuando la infección que causa el nuevo coronavirus se había reportado en al menos 12 países y había matado a al menos a 17 personas en China-, desde la sede central de Interpol se emitió una alerta internacional. La notificación de color naranja, que indica un “peligro inminente” para la seguridad pública, solicitaba a los países que sus cuerpos policiales estuviesen preparados para hacer frente a la propagación del virus. Esa advertencia pasó por las manos de al menos 11 oficinas de la burocracia uruguaya hasta que, 68 días después, llegó a la Unidad de Vigilancia en Salud Pública, que es la que debía darse por enterada.

Interpol emite cientos de notificaciones por día: desde la búsqueda de un cadáver hasta de una persona prófuga. Hay veces que rotula la alerta como de carácter “urgente” e incluso a veces le adjudica el título “flash” y requiere la respuesta en menos de 24 horas. Pero la advertencia por el nuevo coronavirus no llevaba nada de ello. Al menos no en los documentos que encontró el Ministerio de Salud Pública mientras preparaba la comparecencia al Parlamento del ministro Daniel Salinas para la interpelación de hoy.



El aviso, en el que la Unidad de Prevención de Bioterrorismo de Interpol pedía la colaboración policial para que se implementaran y respetaran las medidas sanitarias, así como para recomendarles a los policías medidas básicas de protección, siguió un carril administrativo que acabó en la unidad sanitaria idónea el 1 de abril de 2020. Para entonces Uruguay ya había confirmado 350 infectados por COVID-19, 280 de los cuales estaban cursando la infección y dos que habían fallecido a causa de esta enfermedad.

Cuando todos los involucrados se dieron por enterados, el 2 de abril, Miguel Asqueta, director general de la Salud del nuevo gobierno, fue quien terminó archivando el trámite.



El entonces subsecretario de Salud, Jorge Quian, reconoció que “hasta fines de enero (que es cuando él sale de licencia) no había una noción clara de qué estaba pasando”. Dijo: “Hacía muchos años que Uruguay no era parte de una pandemia y no se tenía la información robusta; (en caso de que sí) se habrían tomado otras medidas”.

De hecho, Quian había sido entrevistado poco antes de irse de licencia estival y había explicado que la preocupación sanitaria del momento eran las epidemias de dengue y sarampión que avanzaban por el continente. Recién en febrero es que el MSP toma conocimiento más cabal. A fines de ese mes el ministro Jorge Basso reúne a los prestadores de salud para informarles del escenario y los primeros casos de infectados se confirman el 13 de marzo, con un nuevo gobierno al mando.