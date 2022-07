"Había chapas y cables por todos lados", "daba miedo": testimonios tras temporal en Paysandú

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

"Sentí un estruendo, un ruido raro, daba miedo y aparte volaban chapas del parrillero que tengo", contó a El País Carlos, un vecino de Paysandú, que tiene un árbol caído sobre las rejas de su casa ubicada en la calle Montevideo y, hasta que no lo retiren, no tiene otra forma de salir que trepar. La suya es solo una de las historias que quedaron tras las fuertes tormentas y lluvias que se registraron esta madrugada en gran parte del país y que dejaron un saldo de más de 30 heridos y varios destrozos en Paysandú.

El hombre espera además a que le reconecten la luz, que se cortó también a causa de la intensa tormenta y viento que arrasó con la ciudad. "Espero que vengan hoy (a reconectar) y si no vienen mañana, llamo de vuelta", dijo, aunque resignado acotó: "No tengo luz, los teléfonos están descargados, no tengo ni cómo llamar".

En otro punto de la ciudad, Fernando, un trabajador de la Gomeria Rami, dijo a El País que lo más importante, desde su punto de vista, es que no hubo pérdidas humanas. Sin embargo, mostró dos locales comerciales contiguos al suyo, donde los techos se volaron por completo.



Los vecinos ayudaron a tapar con lonas y gomas de autos para enfrentar los vientos que están anunciados.

Una de las estructuras más afectadas en la ciudad de Paysandú fue el nuevo local del diario El Telégrafo, al que se le voló el techo y una pared. Martín, un vecino de la zona, contó a El País que la situación es "las consecuencias fueron muchas en el barrio, y la situación fue sumamente complicada".

Camiones retiraban los restos de la estructura de El Telégrafo afectados por el tempora. Foto: Pedro Dutour

El hombre relató que se despertó a las 7 de la mañana por los ruidos. "Y cuando salí a la calle había chapas por todos lados. No entendíamos nada de lo que pasaba. Salimos todos con la linterna del celular porque no teníamos luz y no teníamos señal para comunicarnos, se había caído el servicio de telefonía móvil", agregó.



"Había chapas por todos lados, cables, clavos, algo inesperado", resumió.