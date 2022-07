"Estamos sin techo y sin una pared": vientos afectaron nueva sede del diario El Telégrafo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

"En este momento estamos sin techo, sin una pared, y el interior empapado en lo que es construcción más liviana", graficó el director del diario sanducero El Telégrafo, Alberto Baccaro, sobre cómo quedó el nuevo edificio del medio en la Avenida Roldán tras los fuertes vientos que azotaron Paysandú esta mañana.

"El yeso todo mojado, las bobinas de papel - que tenemos varias toneladas para empezar a funcionar- también mojadas que se pierden completamente", lamentó en diálogo con Viva la Tarde (Radio Sarandí). "Es un desastre mayor. Jamás he visto algo así en la ciudad", remarcó.



"Estoy anonadado con la situación que se está viviendo en Paysandú", destacó Baccaro en esa línea. "Parece que hubiera explotado una bomba atómica", dijo.



El edificio nuevo se terminó antes de la pandemia, contó, pero no se había puesto antes en funcionamiento antes porque faltaba el trabajo de técnicos de Estados Unidos para la nueva rotativa. "Estábamos terminando, y esperábamos estar ya funcionando esta semana desde el nuevo local", dijo.



Sin embargo, ahora la imagen es otra. El techo de 800 m2 "se perdió" y quedó "desparramado" en 300 metros a la redonda, mientras que la pared de 20 m x 8 m está "destruida". Por el momento, no tiene conocimiento si hay "daños estructurales" en la construcción. "No puedo estimar el valor de los daños", dijo.



Baccaro contó que es aficionado a la meteorología y que tenía una estación meteorológica el local afectado. "La última grabación que tenemos por internet es de 85 km/h, pero no tenemos datos de qué velocidad hubo porque se voló parcialmente y esto es muchísimo mayor que 100 km/h", señaló sobre lo sucedido esta mañana.



"Árboles que estaban muy sanos, de tronco muy grueso, están partidos, destrozados. Es bien lo que se vio en el tornado de Dolores, o lo que se han visto en otras situaciones de tornado", graficó.