Gobierno ordena propuesta ante los 150 despidos que habrá en Montecon

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El paro del gremio portuario (Supra) afectó ayer la actividad portuaria. Filas de camiones de hasta 12 kilómetros de extensión y demoras de hasta cinco horas para descargar fue el impacto sufrido en la terminal en la tarde la víspera, por la movilización gremial en rechazo a los despidos de 150 trabajadores de la empresa Montecon.

Este consorcio, integrado por la empresa chilena Neltume Ports (80%) y la compañía canadiense de infraestructura y energía ATCO Ltd. (20%), opera en los muelles públicos.



Un reglamento de atraques, resuelto por la Administración Nacional de Puertos (ANP), estableció que los movimientos de contenedores deben realizarse en la terminal especializada gestionada por la empresa Terminal Cuenca del Plata (TCP). Los accionistas de esta firma son la compañía belga Katoen Natie (80%) y la ANP (20%).



El reglamento de atraques otorgó la prioridad a la Terminal Cuenca del Plata en base al decreto 183/994. Este dice: “la operación de contenedores debe hacerse en una instalación especializada” y agrega que “la única terminal especializada es la de Terminal Cuenca del Plata S.A., por lo que las operaciones de contenedores deben efectuarse en la misma y únicamente en forma excepcional puede operarse con contenedores fuera de ella”. Es decir, solo en forma excepcional el movimiento de contenedores puede hacerse en muelles públicos.



Montecon alegó que el reglamento de atraques le generó perjuicios -perdió 180.000 movimientos anuales según la empresa-. Y los accionistas de la empresa -Neltume Ports y ATCO Ltd.- ya advirtieron al gobierno que solicitarán arbitrajes internacionales por violaciones de Uruguay a los tratados de protección de inversiones firmados con Chile y Canadá.



Convocado por el ministro de Trabajo, Pablo Mieres, el gerente general de Montecon, Martín González, concurrió en la tarde de ayer al Ministerio de Trabajo para informar a la cartera sobre las acciones futuras que emprenderá la empresa. Es decir, si despedirá o no trabajadores a fines de mayo como señaló el gremio portuario al MTSS.

En el encuentro con los jerarcas de Montecon participaron el ministro Mieres, el subsecretario de Trabajo, Mario Arizti, el director de Trabajo, Federico Daverede, el presidente de la ANP, Juan Curbelo y el vicepresidente de ese organismo portuario, Daniel Loureiro.



El gerente González trasmitió a Mieres que la empresa despedirá 150 trabajadores el 20 de este mes. Así lo señaló a El País el propio ministro de Trabajo.



El jueves 5, fuentes de Montecon dijeron a El País que la empresa, que a causa del decreto del gobierno “ya ha perdido el 75% de su operativa”, ha resuelto despedir a 150 de sus 700 colaboradores. “Nos duele mucho hacerlo, pero el decreto del gobierno no nos ha dejado margen para otra cosa, al afectar tan significativamente nuestra operación”, agregaron.

Poco después, Mieres se reunió con el gremio portuario para plantearle que le diera unos días para que pudiera formular una propuesta concreta que atienda a los 150 trabajadores de Montecon que serían despedidos.



El jerarca gubernamental también planteó a los dirigentes del sindicato que no lleven adelante medidas de paro hasta el próximo lunes.



Los gremialistas respondieron a Mieres que debían hacer algunas consultas y que luego le darían una respuesta en las próximas horas. “Lo que pretendemos desde el gobierno es formular un planteo para solucionar el problema de los trabajadores despedidos”, explicó Mieres a El País.



-Ayer hubo un paro de 24 horas realizado por el gremio portuario. ¿Usted sabía que el impacto sería de esa entidad?



-Sabíamos que el sindicato iba a parar. Y que tendría impacto, porque en este momento el puerto de Montevideo vive un incremento de su dinamismo.



-Hubo filas de camiones de 12 kilómetros de extensión. Los camioneros debieron esperar hasta cinco horas para descargar mercaderías.



-También sabíamos que un paro de 24 horas iba a generar esa distorsión.

Fuego cruzado

La Terminal Cuenca del Plata y Montecon no se tiran rosas entre sí. Más bien lo contrario. Montecon acusó a la Terminal de sacarle dos clientes y que ello le generó la pérdida de 180.000 movimientos de contenedores anuales. Ello, dice la empresa, la obligó a recortar su plantilla.



El 16 de abril pasado, González, gerente de Montecon, dijo a El País: “Tenemos registros de buques que están demorando hasta 48 horas en ser atracados en el muelle de la Terminal Cuenca del Plata, lo que impacta en forma negativa en el comercio exterior uruguayo”. Tal extremo fue negado por TCP.



Ayer, fuentes cercanas a TCP advirtieron que si Montecon despide a 150 trabajadores no podrá cumplir con tres servicios de líneas navieras, cargas de contenedores con madera y realizar la operación logística para la terminal de celulosa de UPM.

Sindicato entregó una carta a Falero



Por el lado de los trabajadores, Martín García, integrante del sindicato de Montecon, dijo que el llamado del ministro de Trabajo, Pablo Mieres, que para informarles que “tenían algo pensado”, pero indicó que les pidieron “un par de días más para presentar un proyecto”.



El pedido del Ministerio de Trabajo al sindicato es que no refuerce las medidas hasta el martes a la noche.

En la misma línea se expresó el Ministerio de Transporte, según informó a El País Álvaro Reinaldo, secretario general del Sindicato Único de Portuarios y Afines (Supra).



El trabajador dijo ayer que, en su movilización, el Supra había entregado una carta al ministro de Transporte, José Luis Falero, en reclamo de soluciones y en la noche de este viernes recibieron una devolución. “Respondió que se comprometen a responder las peticiones el martes a las 20.00 horas”, dijo Reinaldo y señaló que esto no es lo que esperaban, ya que ninguno de los dos ministerios se compromete en nada, sino que únicamente les piden tiempo y que no tomen medidas. Este sábado de mañana se realizará una reunión extraordinaria del Ejecutivo del Supra para resolver si acceden a no tomar más medidas hasta el martes o si el lunes en la mañana inician el paro que tenían fijado, según afirmaron fuentes del sindicato.



Durante el fin de semana el puerto funcionará de forma normal.