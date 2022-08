Fracasó el plan para poder rescatar a Envidrio SA; nadie se presentó

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Fracasó el plan para salvar a Envidrio S.A., la empresa que impulsó el expresidente frenteamplista José Mujica y que luego de varias idas y vueltas terminó cerrando. Fue en octubre de 2020 cuando se decretó la liquidación y se abrió una licitación para que se pudieran adquirir los activos de la empresa y con ese dinero pagar a los acreedores.

Las empresas podían presentar sus ofertas entre las 13 y las 15 horas del día de ayer, partiendo de una base de US$ 6 millones más IVA, unos US$ 7.320.000 millones.



Pero pocos minutos después de las 15 horas el presidente del Instituto Nacional del Cooperativismo (Inacoop), Martín Fernández, dio la noticia de que no hubo ningún ofrecimiento.



“No se recibieron ofertas”, lamentó Fernández, al tiempo que advirtió que esta situación “no quiere decir” que Envidrio S.A. vaya a pasar a remate.



El presidente de Inacoop precisó que si bien no habrá otro llamado a licitación, se abrirá una nueva instancia para recibir una oferta directa por parte de empresas interesadas.

No ofertaron

Según supo El País, tres firmas se perfilaban seriamente para adquirir la unidad productiva de Envidrio. Una de ellas era chilena y otra europea, mientras que la tercera es nacional, pero no trascendió el nombre. Tras el fracaso de la jornada de ayer, la expectativa es “limar asperezas” con los interesados para tener “un final feliz”, expresó Fernández.



Además, el jerarca de Inacoop indicó que “se está abierto” a recibir ofertas por toda la empresa, pero también por partes de ella: sea por el horno para fundir el vidrio -apagado desde diciembre de 2019- o por alguna otra maquinaria. Según aseguró el presidente de Inacoop, todos los bienes están bien preservados y en buen estado, listos para empezar a producir.

Inacoop, uno de los acreedores de Envidrio S.A., aportó un capital de US$ 11 millones de dólares para la empresa, pero si se le suman “intereses” generados en este tiempo, su aporte fue de US$ 17 millones, dijo Fernández. Sin embargo, indicó que “nunca estuvo en la posibilidades” recuperar todo el dinero invertido. “Aspirábamos a recuperar parte de lo que los uruguayos invirtieron y seguiremos trabajando para eso”, dijo.



Basándose en una consultoría que realizó el Ministerio de Ambiente, se puede asegurar que el negocio del vidrio es rentable “en determinadas circunstancias”, continuó Fernández. Y añadió: “Lo ideal” sería contar con un comprador a fines de 2022.



Tiempo atrás el ministro de Ambiente, Adrián Peña, destacó la importancia que tiene que la empresa empiece a operar porque no hay una “respuesta para todo el vidrio que hay en el país”.



El ministro explicó a inicios de julio que el vidrio está sobredemandado. Hay compañías en Uruguay que se deben “juntar para llegar a un volumen más o menos razonable” e “ir a la cola para poder comprar” en el exterior.

El gerente de proyectos de inversión de Uruguay XXI, Álvaro Brunini, contó en julio a El País que el acercamiento de las compañías estaba en “diferentes estados”. Y añadió: “Nosotros sabemos que los procesos de toma de decisión llevan tiempo, y por eso empezamos con la búsqueda ya hace algunos meses. Creemos que van a haber empresas que se presenten al llamado y por eso estamos bastante confiados en que esto culmine de forma exitosa”.



Gabriel Ferreira, de la Asociación Uruguaya de Peritos, dijo a El País en ese mismo momento que existían “altas expectativas” para que se presenten ofertas, y que hasta ese momento se mantenían contactos con interesados para facilitar una visita a la planta.