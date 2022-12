Tras críticas, la IMM aclara por qué no recomienda ir en bicicleta a Montevideo Late

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Este fin de semana se lleva a cabo el festival Montevideo Late en la rambla de Punta Carretas, un festival que convoca a varias bandas locales e internacionales y que, según información de la comuna, en su primera jornada reunió a más de 50.000 personas.

Pero este sábado el festival recibió varias quejas de usuarios de redes sociales tras la recomendación de la intendencia de no acudir en bicicleta.



"Ví que no van a dejar entrar con bicicletas, ¿van a habilitar algún espacio para dejarlas?", preguntó un usuario a través de Twitter.

Hola! Gracias por comunicarte. No habrá un lugar destinado para estacionar bicicletas ni se podrá ingresar con las mismas. La recomendación es no ir en bici. Estamos a las órdenes. ¡Saludos! — Intendencia de MVD (@montevideoIM) December 16, 2022

"¡Hola! Gracias por comunicarte. No habrá un lugar destinado para estacionar bicicletas ni se podrá ingresar con las mismas. La recomendación es no ir en bici. Estamos a las órdenes. ¡Saludos!", apuntó el gobierno departamental.



Este domingo, la IM difundió un comunicado en el que aclara que la recomendación tiene que ver con "garantizar la seguridad ante un posible caso de evacuación que permita dar fluidez teniendo en cuenta el número de personas que asisten al evento".



"El mismo motivo hizo que la zona de exclusión de estacionamiento vehicular fuera más amplia. El objetivo es que en caso de necesitar una evacuación rápida del predio no hayan obstáculos que interrumpan el paso del público ni de los equipos de salud y seguridad", indica el comunicado.



Además, señalan que la IM preparó un fuerte operativo de seguridad y salud para prevenir accidentes en el predio y "garantizar un festival seguro para todos y todas".