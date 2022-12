La recomendación de la IMM que indignó a ciclistas que querían ir a Montevideo Late

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Este fin de semana se celebra el festival Montevideo Late en la rambla de Punta Carretas. El espacio se dispuso como un gran parque con cortes y desvíos de tránsito a fin de que las familias puedan pasar allí la jornada de forma segura. Sin embargo, una especificcación entre las cosas que no se pueden ingresar indignó a algunos ciudadanos.

La respuesta de Intendencia de Montevideo (IMM) a través de la red social sorprendió a muchos.



"¡Hola! Gracias por comunicarte. No habrá un lugar destinado para estacionar bicicletas ni se podrá ingresar con las mismas. La recomendación es no ir en bici. Estamos a las órdenes. ¡Saludos!", apuntó el gobierno departamental.

Varios usuarios manifestaron su malestar por esta recomendación, debido a que en los últimos años el gobierno departamental ha hecho énfasis en el cuidado del medioambiente, potenciando la movilidad a pie y con transportes no contaminantes y el aumento de creación de bicisendas.



Evento cultural muy grande en la rambla, organizado por la @montevideoIM y no se permite asistir en bicicleta....



Montevideo necesita un cambio cultural urgente!!! @IMcultura @minesobaldia



Año 2022, la intendencia de la Capital recomienda NO usar bicicletas para ir a un evento público.



