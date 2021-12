La carta anónima que comenzó a compartirse tras muerte de Lucas Zanolli: "Hasta siempre, ángel"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La muerte de Lucas Zanolli, el joven de 18 años que fue asesinado y encontrado sin vida en una casa del barrio Jardines del Hipódromo, generó conmoción y tristeza entre todos los que conocieron la noticia.

Por ese motivo, comenzó a viralizarse una carta anónima que usuarios de Facebook decidieron compartir, pese a no haberlo conocido. "Hoy llora un país. Y yo, con este nudo en la garganta y tantas lágrimas que casi no me dejan ver, escribo esto", dice un fragmento del texto publicado, que tiene la consigna de "copiar y pegar".



"No te conocí. No fuiste mi hermano, ni mi primo, ni el conocido de un conocido. Pero pudiste haberlo sido. Y si me dueles a mí, no quiero ni imaginar el horror que debe estar viviendo tu mamá, tus amigos, y todos los corazones que has tocado de cerca", indica el texto finaliza: "Hasta siempre, ángel".



Este viernes el principal sospechoso de haber cometido el crimen se presentará ante Fiscalía para declarar. También se encuentran detenidas la hermana del hombre y la madre.



Al momento se presume que la causa de muerte de Lucas fue por estrangulamiento, si bien resta que se realicen las pericias forenses para poder determinarlo.

Acá el texto completo de la carta compartida:

"Fue hallado sin vida joven de 18 años..."



Y no pude leer más, porque mis ojos se empañaron y mis rodillas dejaron de sostenerme.



Era el más probable de los desenlaces, pero nadie esperaba, nadie quería despertar con esta noticia.



No te conocí. No fuiste mi hermano, ni mi primo, ni el conocido de un conocido. Pero pudiste haberlo sido.



Y si me dueles a mí, no quiero ni imaginar el horror que debe estar viviendo tu mamá, tus amigos, y todos los corazones que has tocado de cerca.



18 años. ¿Cuántos sueños te habrán arrebatado? Me imagino tu miedo, tu dolor en tus últimos minutos, y me invade una rabia asesina y una angustia desesperante.



No lo entiendo, no lo acepto.



Perdón por no haberte podido ayudar, perdón por haber fallado en protegerte, perdón por este sistema defectuoso que protege delincuentes y abandona inocentes a su suerte. Perdón por tu vida que ya nadie te podrá devolver. Perdón, perdón, perdón.



Sólo nos queda esperar por el amargo e incompleto consuelo de una Justicia bien ejecutada, pero eso parece tan vano como poco probable.



Hoy llora un país. Y yo, con este nudo en la garganta y tantas lágrimas que casi no me dejan ver, escribo esto. Deseo con todas mis fuerzas que puedas descansar en paz, y que tus asesinos jamás puedan volver a hacerlo ni un segundo.



Hasta siempre, ángel.



*En memoria de Lucas Zanolli*



Copiado y pegado