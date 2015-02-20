Situación delicada en prisiones: motín, peleas y un crimen

La situación en las cárceles pasan por un momento delicado. A la cantidad importante de fugas se sumó un intento de motín en Salto, el homicidio de un recluso en el Penal de Libertad y el temor a motines en otras cárceles del país.

Un incidente protagonizado por un reducido grupo de reclusos que se encuentran alojados en el Centro Nacional de Rehabilitación de Salto, dejó como saldo tres quemados, un policía herido y varios afectados por la inhalación de humo. Dos de los heridos fueron trasladados a Montevideo para ser atendidos en el Centro Nacional del Quemado (Cenaque).

El desorden fue provocado por un preso y se debió a problemas familiares. El recluso prendió fuego un colchón con la ayuda de otros dos presos, en una celda que aloja a más de 30 personas. El fuego se inició a las 4:30 de la madrugada.

El operativo llevado a cabo por la guarda sacudió la tranquilidad de la zona y un amplio radio de la ciudad, con el desplazamiento de unidades de Bomberos, patrulleros de apoyo y ambulancias que fueron derivadas al lugar para controlar la situación.

El centro de reclusión, en el Barrio Artigas, alberga a 243 presos.

A un mes de salir

Según lo expresado por el encargado del centro, el oficial principal Miguel Catelotti, el estado emocional del interno, por problemas que tenía con su familia, fue el desencadenante del episodio que puso en riesgo la vida de decenas de personas. "Es una lástima porque el muchacho está a un mes de recuperar la libertad", precisó Catelotti.

De no haber sido por la rápida respuesta de los funcionarios a cargo de la guardia y la inmediata presencia de Bomberos y de efectivos de la Jefatura de Policía, "pudo haberse producido una verdadera tragedia", sostuvo el jerarca.

El operativo permitió rescatar a tres reclusos con quemaduras, y a otros seis en estado inconsciente por los efectos de la toxicidad del humo.

El ideólogo del motín, antes de prender fuego los colchones, trabó por adentro la puerta con las camas, para impedir el ingreso de los efectivos y de Bomberos. Los dos reclusos trasladados al Cenaque presentaban quemaduras en un 50% de su cuerpo.

En tanto, el miércoles pasado murió un recluso que se alojaba en la Unidad Nº 3 del Penal de Libertad, tras protagonizar una pelea con otro interno. El fallecido es Nicolás Caballero Perdomo, que fue herido con un objeto punzante.

El herido fue trasladado inmediatamente al Hospital Maciel, donde murió algunas horas más tarde.

El Instituto Nacional de Rehabilitación informó que se dio intervención a la Justicia penal de San José.

Tres quemados y un policía herido en Salto por incendio en celda