Sindicato denuncia "represión" en un liceo

El núcleo sindical del liceo N° 23, ubicado en el barrio de Sayago con el apoyo de la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria (Fenapes), denunció "de manera enérgica el accionar represivo de la dirección" de la institución "y el apoyo de los inspectores y las autoridades del Consejo de Educación Secundaria (CES)" para esto.

La dirección, en tanto, que es ocupada por una persona de forma interina, denunció a un profesor y a dos dirigentes de Fenapes ante Secundaria.

"La persona a cargo de la dirección genera hostigamiento, maltrato y no quiere acordar con los trabajadores desde el año pasado. Esto llevó a que el núcleo sindical tome medidas. Todo se profundizó el 27 de abril porque esta persona a cargo de la dirección elevó a Secundaria una denuncia contra un compañero del liceo y dos miembros de Fenapes, Javier Iglesias y yo", dijo a El País el dirigente Luis Martínez.

Martínez, Iglesias y el docente del liceo fueron citados a jurídica de Secundaria a declarar y allí deberán presentarse en los próximos días. Martínez dijo no saber por qué fue denunciado.

Según dijeron a El País otras fuentes de Fenapes los problemas se generaron por "temas de funcionamiento interno" y por la supuesta negativa por parte de la directora para instalar una bipartita de salud laboral dentro del centro.

CASO ESTÁ EN LA JUSTICIA