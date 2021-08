Un Solo Uruguay: "Nos verán en las rutas hasta que las señales sean claras"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El movimiento rural Un solo Uruguay se manifestó este miércoles en el cruce de las rutas 1 y 3, en el departamento de San José, para manifestar la disconformidad de sus integrantes ante el tercer incremento en el precio de los combustibles en el país.

“Hoy volvemos a las rutas, con mejores condiciones de precios internacionales, con expectativas de una reactivación del país de la mano de una mejor apertura al mundo; sin embargo, nos sentimos en la obligación de volver a alzar la voz de libertad”, sostuvo el vocero de la agrupación Julián Cabrera.

El punto central, por el que decidieron “alzar la voz” fue la suba del combustible. “La situación de los combustibles, más que mostrar un aumento de su precio reflejan la ineficiencia y la falta de contemplación a los sectores que generan la riqueza en este país”, dijo en un discurso en el cruce de las rutas 1 y 3 en San José este mediodía.



Y agregó: “Reflejan todos los vicios que se prometieron sofocar. Reflejan el cambio de postura por presiones corporativas. Reflejan la utilización de argumentos ilegítimos para disimular las limitaciones propias, como el de comparar el precio del petróleo y los combustibles con el precio de importación de nuestros productos”.

“La situación de los combustibles refleja también que no se quieren tocar intereses particulares, obligando a los sectores productivos subsidiar la actividad empresarial de ciertas corporaciones”, prosiguió.



Además, Cabrera remarcó que la gente debe “tener un boleto accesible” y dijo que si debe ser subsidiado “que lo sea, pero que no sea un subsidio a algunas empresas vinculadas al poder, y no siempre con el gasoil como ha sido hasta ahora”.



En esa misma línea, el integrante del movimiento también dijo que “la situación de los combustibles refleja que no se quiere revisar el funcionamiento de ALUR”, y que agregó que “lejos de beneficiar a los productores y toda la cadena de valor, se lleva la mayor parte de los recursos en un proceso industrial ineficiente, con altos sueldo y alta productividad”.

“Los combustibles reflejan la ineficiencia de una Ancap llena de intereses corporativos que perjudica miles de puestos de trabajo en todo el país por falta de condiciones. Los combustibles reflejan una enorme carga tributaria producto de un Estado que no se optimiza”.



“Con esto decimos que no nos importa el color del gobierno de turno, que el interés de Uruguay esta muy por encima de los colores partidarios, y muy por encima de los intereses corporativos”, sostuvo.



“Nos verán en las rutas hasta que las señales sean claras de que se procesan esos cambios necesarios comprometidos. Nos verán en las rutas hasta que gobierno y oposición dignifiquen la función pública que se les confió. Eleven el nivel del debate democrático y trabajen por el bienestar de los urguayos sin exclusiones”.



“Las reivindicaciones del movimiento siguen siendo las mismas que lo concibieron. Cambió el gobierno, cambiaron los nombres, cambió el equilibrio político en el Parlamento, cambió de tienda el ropl de la oposición, pero lo que no ha cambiado son los problemas estructurales que no permiten edificar un país con posibilidades de desarrollo para todo”, concluyó.