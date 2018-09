Nuevamente hay paros en Conaprole; la empresa aseguró que afectan la producción

Durante toda la semana hubo paros de dos a tres horas por turno en Conaprole y la producción ya se está viendo resentida, dijeron a El País fuentes de la empresa.



La situación es llamativa porque este mes la cooperativa había logrado firmar un acuerdo con el gremio luego de un muy largo conflicto que afectó mucho el suministro de subproductos.



“Falta gente, ponemos relevos y el gremio no los acepta. Quiere decidir quién trabaja y dónde”, explicaron las fuentes.



En la empresa también hay molestia porque el sindicato no ha dado preaviso de las medidas, que podrían continuar en la próxima semana. Las fuentes señalaron que el director de Trabajo, Jorge Mesa, reconoció que no tenía claras las reivindicaciones de los trabajadores.