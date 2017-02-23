Se duplicó recolección de podas y muebles

El año pasado, 24.838 personas solicitaron a la Intendencia de Montevideo el levante de residuos de gran tamaño, lo que significa un aumento del 103,67% respecto a 2015, cuando 12.195 vecinos lo pidieron.

Las podas, los escombros y los residuos grandes, como ser muebles y electrodomésticos, no deben ser depositados en el contenedor ni dejados a su lado.

La Intendencia cuenta con un servicio de recolección especial que los habitantes del departamento pueden solicitar llamando al teléfono 1950 3000 opción 3.

Lo más solicitado por la ciudadanía en 2016 fue el levante de muebles y electrodomésticos (13.538 pedidos), seguido por el levante de podas (8.184 pedidos) y en tercer lugar el retiro de escombros (3.116).

Según comunicó ayer la comuna capitalina, cuando los vecinos se comunican para solicitar el servicio, desde la Intendencia se toman los datos del reclamo y luego se vuelve a llamar para coordinar tanto la hora como el lugar de levante.

"Este servicio es fundamental ya que los residuos grandes pueden romper los contenedores o promover la formación de basurales en su entorno cuando son dejados afuera", se dice en el comunicado.

Además de hacer el pedido por teléfono al 1950 3000 opción 3, el vecino puede llamar a su Centro Comu-nal Zonal o presentarse personalmente en su local o en el del municipio de su jurisdicción.

Desde que se hace la solicitud y hasta que no se recibe respuesta de la municipalidad con indicación de fecha y hora del levante de muebles o electrodomésticos de gran porte, quienes reclamaron el servicio de recolección no deberán depositar los objetos en la vía pública ni en el contenedor o en su entorno.

El retiro de los artículos se realizará a la altura del número de puerta registrado en la solicitud que hizo el vecino. Los empleados de la Intendencia que actúen en la operación no están en ningún caso autorizados a ingresar a la vivienda.

RESIDUOS DOMÉSTICOS