Vacunarán contra la gripe desde la próxima semana

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El Ministerio de Salud Pública (MSP) y la Comisión Honoraria de la Lucha Antituberculosa comenzarán a vacunar contra la gripe al personal de la salud a partir de la próxima semana. Luego, en los primeros días de mayo, se pasará a inocular a los menores de 18 años. De acuerdo a fuentes de la salud consultadas, esta semana ya se están preparando los centros de vacunación que recibirán partidas de las 750.000 dosis que adquirió Uruguay este año.

Para todos aquellos que ya recibieron la vacuna contra el COVID-19, deberán esperar 14 días luego de la segunda dosis para inocularse contra la gripe.



Fuentes de la Comisión Honoraria de la Lucha Antituberculosa informaron a El País que se evalúa disponer nuevos vacunatorios, entre ellos unos 20 puestos en la sede del Sindicato Médico del Uruguay.

Un documento publicado en el sitio web del MSP sobre las vacunas contra el COVID-19, señala que las dosis contra la gripe “se recomendarán en los grupos que se priorizan todos los años, con especial énfasis en niños y embarazadas. Los otros grupos que tienen indicaciones, tanto para vacuna antigripal como contra COVID-19, deberán seguir los intervalos recomendados entre ambas vacunas”.

El año pasado los primeros en vacunarse fueron los trabajadores de la salud, luego personas con enfermedades crónicas, después embarazadas, internados antes de ser dados de alta e institucionalizados (en residenciales, hogares del Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay, etc.). Los menores de edad no formaban parte de ninguno de los grupos prioritarios hasta el año pasado, e incluso se los convocaba después de los adultos mayores.



Los menores de 18 años no forman parte del plan de vacunación contra el COVID-19, pero esta posibilidad está siendo analizada por el gobierno.