Radi evaluó la marcha de la pandemia y dijo a qué se debe estar atento

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El Coordinador General del Grupo Asesor Científico Honorario (GACH), Rafael Radi, dijo que no está claro cuál será la trayectoria del coronavirus en Uruguay en los próximos meses y que eso deberá verse a la luz de la interacción del plan de vacunación con la movilidad que tengan los uruguayos.

"Estamos con transmisión comunitaria 4 y estado situacional 4 (el nivel más elevado de acuerdo a la clasificación de la Organización Mundial de la Salud)" y "no sabemos qué va a pasar con la trayectoria de la epidemia en los próximos meses", dijo Radi. "Pensamos que va a visualizarse un impacto masivo de la vacunación, pero pueden haber determinantes de la transmisión que vayan en direcciones opuestas porque puede haber un aumento de las interacciones humanas que compitan con la progresión de la inmunización y la penetración de variantes nuevas de preocupación", detalló.



En ese sentido dijo que la variante P1 originada en Brasil es una "preocupación" porque "si bien no esta determinado que genera una patología mas severa sí tiene un nivel de contagiosidad más alto". "Para nosotros es un tema de gran preocupación porque se están generando permanentemente nuevas variantes en función de un alto nivel de transmisión viral y una población muy abundante y por la penetración a través de la frontera seca".



En todo este contexto, Radi dijo que se está viendo "cómo hacer una reapertura segura de las escuelas".

Radi participó este mediodía de un evento denominado “Políticas Públicas para la Gestión de la Pandemia Covid-19: casos en Italia y Uruguay” de la Embajada de Italia en Montevideo y la Red de Italiana de Investigadores y Profesores en Uruguay.



Radi hizo un recorrido en su exposición sobre la participación del GACH en el asesoramiento al gobierno en la pandemia y destacó la “clara separación de roles” en el que el grupo propone en base a “evidencia científica” y el gobierno toma las decisiones.

El científico dijo que "se han tomado un conjunto parcial de medias restrictivas que no han sido suficientes para parar la transmisión comunitaria, pero en paralelo hay una campaña de vacunación muy potente que en el caso del personal de la salud está dando sus primeros frutos".



“Hemos observado un claro impacto de la vacunación en el personal de la salud. La vacunación en el personal de la salud con la vacuna Pfizer, la vacuna RNA, se inició el 12 de marzo, y a partir de 2 semanas después de la primera dosis se observó de manera consistente y persistente un desacople en relación a la infección de los trabajadores de la salud vs las infecciones en la comunidad lo que para nosotros da una pista de que la vacunación en el sector salud y como centinela de todos los que se dieron la vacuna Pfizer va a ir hacia una baja de casos que se ve en el sector salud pero todavía no se está apreciando en la población general porque Uruguay utiliza más de un tipo de vacunas”, explicó.



Pese a ello dijo que “la transmisión comunitaria sigue estando en 4 incluso mayor que en febrero, y la capacidad está limitada en testeo, pre hospitalaria, hospitalaria y CTI, que si bien tiene remanente, el personal esta desafiado y eso impacta en la calidad de respuesta”.



Radi dijo que la situación de control epidemiológico cambió a fines de 2020. “En el mes de noviembre empieza a haber un crecimiento exponencial de casos que traspasa a enero y luego un recrudecimiento de la epidemia que llega hasta a hoy”, dijo. En este sentido planteó que “todo este fenómeno forma parte de una gran primera ola que tiene dos picos el segundo de los cuales todavía estamos transitando”.



En ese lapso Radi dijo que el gobierno tomó un primer conjunto de restricciones en diciembre que generaron una "caída en la movilidad que se acompañó 15 días después con una caída de los casos", pero "cuando la gente volvió de las vacaciones en febrero comenzaron a aumentar la movilidad y los casos" y si bien a fines de abril se aplicó otro conjunto de medidas la movilidad bajó "pero luego nuevamente la movilidad esta volviendo, no exactamente a los mismos valores previos pero sí a valores altos que realmente dificultan mucho el control de la transmisión interpersonal".



Ante la baja de casos actuales dijo que todavía no está claro “si es un cambio o un nuevo escalón”. “Hoy el valor de R está cercano a 1 pero osciló en enero, febrero y marzo; recién en las últimas semanas hemos logrado que cayera por debajo de 1, y hoy esta alrededor de 1, pero no sabemos si el descenso de la curva epidemiológica se va a consolidar o estamos llegando a un escalón”, afirmó.