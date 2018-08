Presidente del Sindicato de Médico sobre robo de estudiantes: "No todo vale en un festejo"

Álvaro Villar, director del Hospital Maciel, aseguró este lunes que el robo de material del centro de salud es un "un hecho grave" que "se analizó" y "se tomaron medidas" al respecto, informó Telenoche. Además aseguró que el grupo que llevó a cabo el hurto "se hizo responsable" de los hechos.



"El pedido de disculpas fue inmediato, ellos reconocieron lo que había pasado y pidieron hacerse cargo de los costos", aseguró Villar y explicó que en una situación "normal" -en caso de que nadie se adjudicara la responsabilidad- se les cobraría a "las autoridades que están a cargo de ellos", indicó.

El director del Hospital Maciel informó que los trabajadores del sector de enfermería detectaron el faltante de esos materiales en el economato -donde se guardan- y realizaron la denuncia correspondiente.



Por otra parte, el presidente del Sindicato Médico de Uruguay (SMU), Gustavo Grecco, consideró que la situación "amerita una profunda revisión".



"Creemos que hay límites que no se pueden transgredir, esto no puede ocurrir", indicó Grecco y agregó que "no todo vale en un festejo".

En rueda de prensa el ministro de Salud, Jorge Basso, sostuvo que el hecho "es una situación preocupante" y que "no le hace bien a la realidad social este tipo de acontecimientos".



"Habrá que esperar para tener más elementos para (emitir) el juicio. En principio parece una situación muy desgraciada", se lamentó Basso.

Las declaraciones llegan luego de que un grupo de médicos recién recibidos robaron materiales por un valor de $ 50.000 de un almacén del Hospital Maciel, para utilizarlos en un festejo por haber egresado.



Los flamantes médicos se llevaron 50 tubos para drenaje de tórax, bolsas para drenaje de orina, paquetes de pañales geriátricos y túnicas, y medio centenar de bolsas de suero de un litro.