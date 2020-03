Presidente de la Cámara de Comercio tiene coronavirus y estuvo reunido con equipo económico

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El presidente de la Cámara de Comercio y Servicios del Uruguay, Julio Lestido, tiene coronavirus y es uno de los 79 casos confirmados en el Uruguay.

Lestido fue uno de los que estuvo en el casamiento en una chacra en Carrasco que albergó a unas 500 personas, una de ellas Carmela H., confirmada entre los primeros cuatro casos de COVID-19 en nuestro país.

Para expertos del MSP (Ministerio de Salud Pública) uno de los "focos más importantes" de contagio se dio en la boda.



"Fui al casamiento y ayer me confirmaron que dio positivo el test", informó Búsqueda y reconoció el propio Lestido este jueves en diálogo Sarandí. Su esposa también dio positivo a la prueba.



"Hasta el día de ayer no teníamos síntomas importantes. Solo un poquito de dolor de garganta. No hicimos fiebre ninguno de los dos", reconoció.



Asimismo dijo que le recomendaron "simplemente hacer la cuarentena necesaria, tomar paracetamol ante algún dolor y controlar que no haya ningún problema respiratorio".

En la reunión que Lestido mantuvo con el equipo económico dos días antes de conocer que había un caso de coronavirus con el que habían compartido la fiesta, estuvieron la ministra Azucena Arbeleche, el subsecretario Alejandro Irastorza, la coordinadora de Política Económica Marcela Bensión y el jefe de la Asesoría Macroeconómica Hernán Bonilla.



Lestido explicó que está en cuarentena desde el viernes 13, cuando se conoció la confirmación de coronavirus de Carmela H., y que se comunicó con todas las personas con las que tuvo contacto en los días posteriores al casamiento, incluyendo a Arbeleche.

La ministra de Economía y Finanzas se hizo los exámenes correspondientes y el test dio negativo, consignó El Observador.