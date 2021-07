“La mayoría ya están vacunados” contra el COVID-19 en las empresas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes





El Ministerio de Salud Pública (MSP) está detrás de ese 10% de la población “vacunable” que al día de hoy, por diferentes motivos, aún no se ha inoculado. En este sentido, primero el MSP desplegó la vacunación Pueblo a Pueblo por las localidades más pequeñas del interior del país y luego dio inicio al Barrio a Barrio en algunos puntos rezagados de Montevideo y Canelones. Con estas iniciativas se logró vacunar a aproximadamente 70.000 personas contra el COVID-19 que no se habían agendado para hacerlo.

La próxima estrategia del MSP fue anunciada por el ministro Daniel Salinas días atrás y se llama Empresa a Empresa. A pesar de que aún no hay una fecha prevista para el comienzo de la vacunación en fabricas o centros industriales con muchos empleados, el director departamental de Salud de Montevideo, Horacio Viñoli, dijo a El País que “se está haciendo un relevamiento” porque “la mayoría de las empresas grandes ya tienen a sus empleados vacunados”. Viñoli dijo que el MSP está evaluando ir con un vacunatorio móvil a algunas empresas en particular y permitir que otras de la zona puedan ir a recibir la dosis allí. “Todavía falta armar una lista de las empresas que están interesadas por tener a muchas personas sin la vacuna”, dijo el jerarca de la capital.



Con esto, la cartera busca alcanzar a inocular al “núcleo duro” de personas que hasta el momento prefirieron no vacunarse.

En cuanto a la vacunación Barrio a Barrio, Viñoli dijo que ayer se vacunaron más de 100 personas en Marconi y hoy se instalará el vacunatorio móvil en Casavalle. Las autoridades sanitarias comenzaron trabajando en barrios más pequeños y de a poco van “adaptando el modelo” hacia los más grandes. Hay 120.000 personas que viven en asentamientos de Montevideo y “no siempre tienen facilidad para agendarse para la vacuna”, explicó.