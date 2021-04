Factum: 74% opinó que el sistema de salud está preparado para prevenir o contener el COVID-19

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La mayor parte de la población confía en el sistema de salud y considera que está bien preparado para prevenir y contener el coronavirus, según los datos arrojados por la última encuesta de la consultora Factum emitida este mediodía por VTV.

Con respecto a la confianza, un 61% de los consultados consideró que tiene "mucha" (24%) o "bastante" (37%) confianza en el sistema de salud. En cambio, un 38% no opinó igual. Dentro de este último grupo la mayoría contestó que le tiene "más o menos confianza" (22%), otros que le tienen "poca" (11%) y algunos incluso "muy poca" (5%). De los consultados sobre este punto también hubo un 1% que no quiso o no supo qué contestar.

Con respecto a la comparación histórica, los datos se mantuvieron similares a los obtenidos en meses anteriores. El mayor cambio estuvo respecto a los que le tienen "poca" o "muy poca confianza": se pasó de 12% en diciembre del año pasado a 16% hasta el 30 de marzo.

En cambio, los que le tienen "mucha" o "bastante" confianza disminuyeron, pasando de 63% a 61% y los que le tienen más o menos confianza pasaron de 24% a 22%.

Por otra parte, Factum también indagó respecto a la opinión de los consultados sobre ​qué tan preparado está el sistema de salud para prevenir y contener el coronavirus.

En este caso un 74% opinó que está bien preparado (20% dijo que está "muy bien preparado" y 54% que está "bien preparado"). En la punta contraria, 16% opinó que está "mal preparado" y 5% que está "muy mal preparado". Además un 5% no quiso o no supo qué contestar.

En el histórico, las respuestas se mantuvieron similares, en comparación con la anterior encuesta realizada en diciembre. En ese mes, un 76% consideró que el sistema está "bien preparado", lo que implicó una caída de dos puntos porcentuales y un 22% consideró que está "muy mal preparado", un punto porcentual menos.

Actualmente uno de los temas que está sobre la mesa es la capacidad del sistema de salud y, en específico, de las camas de cuidados intensivos en el marco del aumento de casos de coronavirus.

Para evitar la saturación, desde el gobierno se aumentaron las plazas de CTI en diferentes centros del país y se anunció que continuarán incrementándose.