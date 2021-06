Qué dicen los expertos sobre mezclar y sumar una tercera dosis contra el coronavirus

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Especialistas han confirmado en las últimas semanas que será necesaria una tercera dosis "de refuerzo" contra el coronavirus y que es “aún más probable que aparezca una vacuna distinta" a la que se está usando. Pero aún sin confirmación sobre los efectos de mezclar vacunas, algunos uruguayos ya tomaron la iniciativa de darse esa tercera dosis, mientras viajan por placer. ¿Qué dicen los expertos al respecto?

Carmen se irá en los próximos días a Miami y su suegra aprovechará a vacunarse con Pfizer, aunque acá ya se dio las dos dosis de Sinovac. Natalia también relató a Qué Pasa que sus suegros aprovecharán el viaje a Miami para darse la Pfizer para reforzar la inmunidad de la vacuna china y dice que “se animan y conocemos otras personas que ya lo hicieron”.

Hay muchos inmunólogos o médicos que no desaconsejan hacer esto.



La doctora en Bioquímica y especialista en inmunología aplicada, Lucía Vanrell, dijo que aunque “no es políticamente correcto decirlo”, porque aún no se han realizado estudios que mezclen las vacunas de Sinovac con Pfizer, “en teoría y desde el punto de vista imunológico es correcto decir que la combinación de estrategias inmunes genera una respuesta más abarcativa contra el virus”. Esa combinación de estrategias se da porque la vacuna de Sinovac funciona con una tecnología de virus inactivado y la de Pfizer con la de ARN mensajero. Aunque ambas han demostrado ser efectivas para prevenir la enfermedad grave y leve, lo cierto es que generan respuestas diferentes de parte del sistema inmunológico.



Vanrell describe el posible cruce de las dos vacunas así: “Es como si a un policía le mostráramos la foto de un delincuente de frente y luego, después de un tiempo, le mostremos otra foto, pero de perfil. De alguna manera el sistema inmune va a poder reconocer mucho mejor al virus y montar una respuesta más apropiada porque conoce al antígeno de diferentes formas”.

Por otro lado, la presidenta de la Comisión Honoraria para la Lucha Antituberculosa (encargada de la operativa de la vacunación contra el COVID-19), Catalina Pírez cree que “no se sabe el beneficio ni la seguridad” de mezclar vacunas porque aún no se han hecho los estudios correspondientes. Según Pírez, bajo la lógica de buscar soluciones propias “la gente hace eso y es imposible detenerlos”. Cabrera, en la misma línea, sostuvo que aunque la teoría indica que no pasaría nada grave e incluso se potenciaría la respuesta inmune, es necesario saber cuánto tiempo debe transcurrir para una tercera dosis y eso, hasta el momento, se desconoce.



“Una cosa sería una tercera dosis para completar el proceso inicial de inmunización y otra a los seis meses o al año para mantener la inmunidad en el tiempo. en el primer caso no sé cuánto tiempo sería lo necesario para reforzar la inmunidad”, dijo.

La tercera dosis con Pfizer “seguramente” se recomiende, en primera instancia a las personas inmunosuprimidas que hayan recibido Coronavac, según explicó Pírez.



Gualberto González Sapienza, inmunólogo, integrante grupo ad hoc a la comisión asesora de vacunaciones, sumó hoy en entrevista con Sarandí que

hay poca información en cuanto a que una tercera dosis genere una mejora en la respuesta. "Hay poquísimos estudios", planteó. Y explicó: "Hay un único estudio que fue realizado con personas inmunocomprometidas donde ahí la situación realmente es más critica porque muchas de estas personas que tienen tratamientos de inmunosupresión no pueden desarrollar una respuesta. Este estudio lo hicieron los pacientes que se vacunaron en Estados Unidos y que al médico tratante le dijeron ‘mire, me vacuné, ¿quiere ver qué me pasó?’ De ahí salió información de que en esos casos hubo una mejora en la respuesta en algunos de los pacientes, no en todos lamentablemente porque estas personas eran trasplantadas que tienen un régimen de inmunosupresión muy importante. Este es el único ejemplo de tercera dosis, pero no hay otras evidencias".