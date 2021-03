CTI: récord de pacientes internados y una alta demanda en el norte

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Las autoridades de la salud detectaron una alta demanda en los CTI de mutualistas y hospitales del norte del país. Mientras tanto, el Sistema Nacional de Emergencias (Sinae) informó que ayer se registró un nuevo récord de 143 pacientes internados por coronavirus.

De acuerdo al reporte de ayer de la Sociedad Uruguaya de Medicina Intensiva (SUMI), la ocupación total de las camas es del 57,7%, mientras que subió a 18,1% la de pacientes con el virus. Hay 792 camas operativas y 457 ocupadas por pacientes. Además, desde el anterior reporte, es decir, en 24 horas, se registraron 20 nuevos ingresos, seis fallecimientos y seis altas médicas.

La situación preocupa a las autoridades, sobre todo por la situación en departamentos del norte del país, donde esta semana no hubo plazas para pacientes de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE). Fuentes de la salud indicaron ayer a El País que en Tacuarembó, por ejemplo, si bien hay un 50% de ocupación de camas de CTI, este fin de semana llegó a saturarse el sistema porque también hubo varios pacientes politraumatizados graves y neuroquirúrgicos.

Incluso en Rivera no hubo camas disponibles en el hospital dado que de siete plazas, todas estaban ocupadas por pacientes con COVID-19. Fuentes de la salud añadieron que ayer quedaban dos camas libres en Treinta y Tres y otras dos en Melo, Cerro Largo.



En SUMI señalaron este miércoles que Rivera, Cerro Largo y Artigas son los departamentos que más preocupan, y que por eso se le sugirió al gobierno tomar medidas sobre todo allí. “Quizá no haya que hacer lo mismo en todo el país, quizá se pueda regionalizar para que el impacto no sea tan grande”, dijo el presidente del gremio médico, Julio Pontet.

Por su parte, José Luis González Machado, presidente de la Junta Nacional de Salud, dice que hay capacidad para instalar más de 900 camas en caso de ser necesario (cuando empezó la pandemia eran unas 600), al tiempo que sostuvo que cuando se habla de saturación es que se llegó al 85%, “no al 100%”.