¿Qué responde un virólogo a las afirmaciones del amparo contra la vacuna anticovid de Pfizer?

Virus “digital”, vacuna que aumenta la cantidad de muertos, que tiene grafeno y que se usa a “niños como ratones de laboratorio" son algunas de las afirmaciones contenidas en la acción de amparo que presentó el abogado Maximiliano Dentone con el objetivo de que se detenga la vacunación pediátrica contra el covid en el país. Para conocer la validez científica de estas aseveraciones, El País consultó al virólogo Santiago Mirazo.

AFIRMACIÓN CONTENIDA EN LA ACCIÓN DE AMPARO El gobierno "lleva adelante un verdadero experimento, tomando a los niños como 'ratones de laboratorio'".

“No es una vacuna experimental, es una vacuna que ya ha pasado todas las fases experimentales previas, pruebas rigurosas como todas las vacunas que están aprobadas hoy, no solamente para covid”, aseguró Mirazo.



“(La vacuna anticovid) no solamente ya tiene aprobación de emergencia sino que además la definitiva, y esto fue previo a que se comenzara la inoculación en niños. No es una vacuna experimental, por tanto los niños no pueden ser considerados ratones de laboratorio”, explicó.



“Lo que se evalúa en tiempo real son los efectos que eventualmente podría tener, que es muy poco probable que los tenga, ya hemos pasado por un año y medio de vacunación y no se han reportado efectos a largo plazo. Pero ese es uno de los aspectos a evaluar de este tipo de vacuna de nueva generación, como se hizo con todas las vacunas anteriores: evaluar efectos a largo plazo. Esta vacuna no parece tener efectos a largo plazo en adultos ni tampoco en niños”, concluyó el virólogo.



AFIRMACIÓN CONTENIDA EN LA ACCIÓN DE AMPARO "El supuesto virus que generaría la patología denominada covid-19 no está aislado, cultivado y secuenciado biológicamente, contrariamente, se trata de un procedimiento informático, es decir, que su existencia es digital, y que por lo tanto no se pudo acreditar su existencia biológica".

“Esta premisa es muy difícil de entender. ¿A qué se refiere con virus digital desde el punto de vista de la salud humana? ¿A qué se refiere con procedimiento informático? A la comunidad académica no le queda claro este concepto desde el punto de vista biológico”, sostuvo Mirazo.



A su vez, afirmó que el virus sí está secuenciado. “Actualmente hay publicado más de 3.050.000 genomas completos del virus. Asumiendo que esos genomas han sido depositados por al menos 500.000 investigadores de todo el mundo es bastante improbable que todo sea un acuerdo para inventar una secuencia nucleotídica de unos 29.000 nucleótidos”, señaló.



“Lo más plausible es pensar que esos genomas sí fueron secuenciados por diversísimos investigadores de todo el mundo y de diversos instituciones públicas y privadas”, apuntó.



Además, puntualizó que el covid “sí está aislado” y que esto fue “de los primeros hitos que se logró con este virus”. “Es un virus que está aislado y está secuenciado, es una entidad biológica”, aseveró.



AFIRMACIÓN CONTENIDA EN LA ACCIÓN DE AMPARO Los médicos y autoridades sanitarias desconocen el contenido de las sustancias que están inoculando.

Mirazo dijo que “esto no es cierto, la información sobre el contenido de las vacunas así como la concentración de cada componente es pública y está avalada por las agencias regulatorias internacionales”.



“Sabemos exactamente cuáles son los componentes, son compuestos que le dan estabilidad, preservan a la vacuna, que están presentes en casi todas las vacunas disponibles para cualquier patógeno y en muchísimos medicamentos”, aseguró.



Lo que hace "vacuna de nueva generación" a la vacuna anticovid de Pfizer "es la presencia de un ARN mensajero y la presencia de nanopartículas de lípidos”, explicó el virólogo. “Pero sabemos exactamente cuáles son y qué concentración tiene. Todo esto es información pública en las bases de datos de las agencias regulatorias”, destacó.



AFIRMACIÓN CONTENIDA EN LA ACCIÓN DE AMPARO "A nivel de los países que más han vacunado se han multiplicado la cantidad de muertos por efectos adversos de las vacunas".

“Se ha querido tergiversar datos epidemiológicos tratando de instalar la idea de que en los países más vacunados se han demostrado un exceso de mortalidad. Esto no es real”, aseguró el virólogo.



“Estados Unidos ha desmitificado este intento. Claramente se demostró que el exceso de mortalidad adjudicado inicialmente, tendenciosamente, a las vacunas en realidad se debió a la variante Delta del coronavirus”, explicó.



“En Uruguay también hay algunas gráficas circulando en las que se quiere adjudicar al exceso de mortalidad durante la ola de P1 a la vacunación. En ese momento teníamos una tasa de vacunación muchísimo más baja que la que tuvimos meses después, y meses después el exceso de mortalidad se fue reduciendo, justamente por el uso de las vacunas”, afirmó.



“Atribuir un exceso de mortalidad a la aplicación de las vacunas es un error, es una tergiversación bastante grave de los datos de la realidad”, sentenció el experto.



AFIRMACIÓN CONTENIDA EN LA ACCIÓN DE AMPARO "Conforme al informe del profesor Campra de la Universidad de Almería, las sustancias que se inoculan contendrían óxido de grafeno y material extraño nanotecnológico".

Mirazo señaló que el informe referenciado no ha sido revisado. “El sistema de publicación científica tiene una garantía, en el cual cada publicación tiene que ser revisada por pares, que en general son investigadores expertos en el área del estudio”, sostuvo.



Estos expertos "van a evaluar la solidez conceptual y de resultados del trabajo, la robustez metodológica para ver si las conclusiones están soportadas por los resultados". "Este informe técnico no fue sometido a evaluación por pares previo a su publicación, fue evaluado después por investigadores expertos en el área” y “todos fueron unánimes en decir que las conclusiones a las que llegaba el estudio (del profesor Campra) no estaban soportadas por los resultados, y los resultados no sugerían las conclusiones extraídas en el informe”, puntualizó el virólogo.



“Este informe disparó una serie de investigaciones para intentar confirmar o desmentir. Ninguno de los resultados publicados luego, sí revisados por pares, logró demostrar la presencia de grafeno u óxido de grafeno en los viales de Pfizer”, afirmó.



“Por otro lado, el óxido de grafeno es una sustancia que es inocua para los organismos, de hecho, tiene aplicaciones biotecnológicas para desarrollar vacunas de nueva generación. El óxido de grafeno, aunque estuviera en los viales —que no está, según lo que sabemos hasta hoy— no implicaría ningún riesgo biológico para la salud, porque además es biodegradable”, destacó.



“El grafeno sí podría ser tóxico pero a una concentración que no es la que se encontró en teoría en el informe técnico según las conclusiones del investigador”, agregó.



AFIRMACIÓN CONTENIDA EN LA ACCIÓN DE AMPARO "Las sustancias contendrían ARN mensajero cuya incidencia en el genoma humano se desconoce".

“La vacuna contiene ARN mensajero, que es la vía por la cual se producen las proteínas del virus que van a ser reconocidas por los anticuerpos. El uso de los ARN mensajeros es una metodología que está instalada desde hace no menos de 30 años en la Academia”, informó el virólogo.



“El riesgo que puede tener en el genoma es prácticamente nulo. No hay ninguna evidencia hasta ahora, ni robusta ni débil, que sugiera que el ARN mensajero puede editar el genoma humano, que pueda integrarse o generar efectos a largo plazo en el genoma humano”, afirmó.



AFIRMACIÓN CONTENIDA EN LA ACCIÓN DE AMPARO "La autoridad sanitaria uruguaya desconoce por completo qué se inocula a nuestros niños y sus reales efectos".

“Esto no es real, está claro que se sabe lo que se inocula, cuál es la concentración con la que se inocula. Hay estudios de fase 3 que demuestran que la vacuna Pfizer muestra el mejor perfil de seguridad en niños, mejor que en adultos”, afirmó Mirazo.



“Los efectos adversos que se describen son comunes para cualquier otra vacuna anticovid o cualquier otra vacuna contra cualquier patógeno”, añadió.



“Las autoridades sanitarias tienen la información, el mundo tiene la información de qué es lo que se está inoculando, ya teníamos datos de la fase 3 en niños y tenemos datos ahora del perfil de seguridad que tiene la vacuna de Pfizer, que se comporta de forma muy similar a otras vacunas que están en el calendario vacuna torio obligatorio en el país”.



AFIRMACIÓN CONTENIDA EN LA ACCIÓN DE AMPARO El informe solicita los datos respecto a "la cantidad de muertos por efecto de la vacuna covid registrados entre el comienzo de la vacunación y el mes de junio de 2022".

"Creo que a toda la comunidad académica nos gustaría ver esa información. Pero más aún nos gustaría saber cuál es la cantidad de muertos que ha prevenido la vacunación contra el coronavirus para instalar definitivamente la idea de que las vacunas contra el covid han sido el hito científico más grande del siglo XXI, en lo que va de él", apuntó el virólogo.