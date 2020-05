Detectaron que "reunión religiosa" generó contagios en tres barrios de Rivera

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Tras la confirmación de 17 casos nuevos de coronavirus en el departamento de Rivera, Carlos Sarries (director departamental de Salud Pública) y Karina Rando (directora de Coordinación del Ministerio de Salud Pública), realizaron una conferencia de prensa a última hora para informar que identificaron dos focos de contagio en la ciudad: uno surgió a partir de uno de los pacientes fallecidos y el otro en "una reunión religiosa".

"Hay conductas desalineadas que llevan a que este brote se haya producido. En forma concreta hemos determinado dos focos. Un foco es del paciente que fallece en el Hospital de Rivera, donde a partir de ahí surgen 12 casos positivos, y luego tenemos otros tres focos que se dan en tres barrios alineados y que tienen un vínculo común en otro barrio alejado de esos tres y que consistió en una reunión religiosa", explicó Sarries.

"Para nosotros es importantísimo haber llegado a determinar estos tres focos, la vinculación de estos tres con otro barrio donde existe esa reunión religiosa (...) Estos tres focos tienen un vínculo común a través de una reunión religiosa. Ese es un dato que queremos recalcar, las cosas no se dan por casualidad sino que tienen una explicación científica. La conciencia y responsabilidad de todos los ciudadanos es fundamental para evitar la diseminación de esos casos", agregó.

Rando, por su parte, indicó que "la distribución de estos pacientes y la causa de contagio de estos pacientes es tal vez más importante que el número en sí".

Intendenta anunció que habrá que justificar compra de pasajes para entrar y salir de Rivera By Ángel Asteggiante MIRA TAMBIÉN Intendenta anunció que habrá que justificar compra de pasajes para entrar y salir de Rivera

"El número en sí significa poco, pero significa que hay un aumento grande de ayer a hoy (domingo a lunes). Estamos en riesgo de que si esto no se contiene de alguna manera, realmente toda la población del departamento puede estar en riesgo. Por eso tenemos que tener medidas extremas para que esto no suceda", manifestó.

Asimismo recalcó la importancia de que "la población entienda" y "reciba un mensaje bien claro".

"Cuando empezó la emergencia sanitaria nacional decretada por el presidente, inmediatamente se tomaron medidas apelando al uso responsable de la libertad. No se tomaron acciones punitivas respecto a esas medidas apelando al buen uso de la libertad, que quiere decir que no solamente hay que cuidarse uno sino cuidar a los que nos rodean", sostuvo.



"Se recomendó que no se hiciera ningún tipo de reuniones sociales. Específicamente también se habló de las actividades deportivas en ambientes cerrados y de las reuniones religiosas. El presidente dijo que eso no se podía realizar porque es uno de los principales focos. Acá tenemos el clarísimo ejemplo de lo que sucedió", añadió.

Desde el inicio del brote, Rivera registró 31 casos positivos. Actualmente hay 28 casos activos. Una persona se recuperó y dos fallecieron.