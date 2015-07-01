Robó, pero un grupo de vecinos lo detuvo y no pudo escapar

A plena luz del día dos delincuentes robaron una garrafa de 13 kilos de una casa en la que no había nadie, en la zona de Manga. Fueron vistos por un grupo de vecinos, que logró detener a uno de los hombres hasta que llegara la Policía.

Un hombre de 47 años, con ocho antecedentes penales, fue detenido por un grupo de vecinos del barrio Manga luego de que intentara robar una garrafa de 13 kilos.

Según informó Jefatura de Policía de Montevideo, el hombre había ingresado a una casa de la calle Capitán Tula en la que no había nadie y tomó la garrafa.

Algunos vecinos lo vieron salir. Había otro hombre que lo estaba esperando, pero apenas se dio cuenta de que no podría encender la moto en la que se trasladaban, escapó.

El que tenía la garrafa fue detenido por los vecinos, hasta que llegó la Policía.

El hecho ocurrió sobre las 14 horas de ayer. Hoy el hombre deberá declarar ante la Justicia.



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