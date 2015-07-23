Robaron una camioneta llena de golosinas, pero fueron detenidos

Hay seis personas detenidas por el robo a un distribuidor de golosinas en Las Acacias. Lo amenazaron y le robaron el vehículo, pero fueron descubiertos luego cuando descargaban la mercadería.

La Policía detuvo a seis personas involucradas en el robo a un distribuidor ocurrido en la intersección de las calles Salustio y Emilio Zolá, en la zona de Las Acacias.

Allí un grupo de cinco delincuentes sorprendió al trabajador y le robó el vehículo lleno de golosinas.

La Policía fue alertada ese día de que en una casa de Pasaje Diagonal y Leandro Gómez varias personas estaban descargando mercadería y luego habían abandonado el camioneta a dos cuadras. Sabiendo que ese mediodía habían rapiñado a un repartidor, relacionaron el caso y se dirigieron al lugar.

Una vez allí los agentes detuvieron a seis personas: tres hombres (dos de 19 y uno de 20 años) y tres mujeres ( de 29, 41 y 55 años) que no habrían participado directamente del robo, pero son allegadas a los hombres y se encontraban con ellos al momento de descargar la mercadería. Ninguna de estas personas tiene antecedentes penales.

En el procedimiento la Policía incautó tres revólveres y fue recuperado todo lo robado al trabajador.

Jefatura de Policía de Montevideo informó que se busca a otro hombre, de 20 años, por su probable participación en el hecho.



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