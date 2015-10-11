Reproducción asistida: 240 pidieron tratamiento

Fueron 241 las parejas que presentaron sus formularios al Fondo Nacional de Recursos (FNR) para llevar a cabo tratamientos de reproducción asistida, en el marco de la ley que fue aprobada a inicios de este año.

De estas, 134 fueron autorizadas, 10 denegadas por no cumplir con los criterios establecidos (esto puede tener que ver con la edad, el índice de masa corporal o patologías previas de las mujeres) y 97 entregaron formularios que no están completos, por eso todavía no tienen la autorización.

"Al 30 de septiembre llevamos 134 autorizaciones. Se hace un seguimiento y, de hecho, la primera paciente autorizada ya está embarazada", dijo a El País la directora general del Fondo Nacional de Recursos (FNR), Alicia Ferreira.

El sistema funciona a través de copagos que se calcularán según lo que ganen quienes quieran acceder a algunos de los cuatro procedimientos que hoy por hoy financia el FNR. Las cifras que dio Ferreira corresponden al tratamiento denominado ciclo completo, que tiene un costo de 162.200 pesos e incluye medicación y transferencia embrionaria.

Cálculo

La determinación sobre lo que se debe pagar se hace según la suma de los sueldos nominales de la pareja y varía dependiendo de la cantidad de intentos a llevar a cabo.

El procedimiento se puede hacer hasta tres veces. Si entre los dos no llegan a 30.520 pesos nominales, en un procedimiento de ciclo completo para el primer intento no deberán pagar nada, para el segundo 10% (16.220 pesos) y para el tercero 20% (32.440 pesos).

La tabla de porcentajes elaborada por el MSP marca cinco tramos diferentes: el primero es el de 30.520 pesos, el segundo hasta 61.040, el tercero hasta 103.768, el cuarto hasta 183.120, y el quinto de esta cifra en adelante. Las parejas ubicadas en este último tramo deben pagar entre el 85% (137.870 pesos) y el 95% del tratamiento (154.090 pesos). En caso de que la pareja necesite más que el ciclo completo, los procedimientos adicionales llevan a un aumento del costo que se hace bajo la misma lógica. Estos son la transferencia de embriones criopreservados, que tiene un costo de 43.393 pesos; el tratamiento con semen donado, 4.580 pesos; y biopsia testicular, 50.384 pesos.

El Ministerio de Salud Pública (MSP) tiene habilitadas solo tres clínicas, dos con sede solo en Montevideo y una con sede en Salto y también en la capital.

Situación

De las que se presentaron hasta ahora, según sostuvo Ferreira, 25 parejas no pagaron nada. La jerarca precisó, además, que "la mayoría de los pacientes, el 50%, pagaron solo la mitad". En tanto, el 25% debió pagar el arancel total.

La directora general del FNR dijo que aunque "probablemente sí pueda haber quejas (por los costos), lo que hay que resaltar es que el FNR no tiene copago para nada. Las personas que se hacen trasplantes, diálisis, o reciben medicamentos de altísimo costo, y algunos llegan hasta 10.000 dólares por mes, no pagan ni un centésimo por copago. Y este, además, es un copago relacionado al nivel de ingresos de las parejas".

Ferreira contó que de las parejas que ya fueron autorizadas, 97 ya están listas para llevar a cabo el segundo intento.

Por otro lado, dijo que el 60% de los pacientes que se han presentado hasta ahora son de Montevideo, y el restante 40% pertenecen a distintos departamentos del interior del país.

Embriones

Cuando el ministro Jorge Basso presentó la nueva ley, la responsable del área de Salud Sexual y Reproductiva del MSP, Ana Visconti, explicó qué es lo que va a suceder con los embriones que las parejas no utilicen (un tema polémico durante la discusión de la ley).

"El protocolo establece que estos se conserven por dos años. Si durante este tiempo los embriones no se utilizan se le debe avisar a la pareja o a la mujer a ver si los quiere utilizar o donar", explicó Visconti.

Preguntas frecuentes

¿Qué debe hacer una pareja que quiera acceder a un tratamiento de Reproducción Asistida de alta complejidad?

La primera consulta la deberán hacer en el prestador de salud en que se atienda la mujer. El ginecólogo tratante es quien debe recomendar el tratamiento y quien podrá iniciar el trámite ante el FNR.

¿Qué incluye el plan cofinanciado por el FNR?

Incluye tres ciclos de estimulación/intentos, cada uno de ellos con hasta tres transferencias embrionarias. No importa si la persona ya se hizo este tratamiento a su cuenta antes, el Fondo igual tiene la obligación de financiar estos tres nuevos intentos.

¿Cuáles son las clínicas que fueron habilitadas por el Ministerio de Salud Pública (MSP), para llevar a cabo los tratamientos?

Centro de Esterilidad Montevideo (CEM), Centro de Reproducción Humana del Interior (CERHIN) en Montevideo y Salto, Clínica Suizo Americana. El usuario puede elegir cualquiera.

¿Qué ingresos se tendrán en cuenta para calcular el copago?

La página del FNR señala que según establece el decreto reglamentario, el cálculo se hará según "el ingreso per cápita de la pareja, obtenido en el ejercicio inmediato anterior". Según supo El País, algunas parejas se han quejado de que se tome el salario nominal y no lo que realmente llega a los bolsillos de los involucrados. El pago debe depositarse en una cuenta en el Banco República, y no puede abonarse en cuotas. De los tratamientos que se han llevado a cabo hasta ahora, según ha dicho Alicia Ferreira a El País, hay 25 parejas (18% del total) que no debieron pagar; el 50% pagó la mitad.

La reglamentación de la ley fue una de las últimas cosas que hizo el gobierno de Mujica.

Hay 134 parejas autorizadas; 25 no tuvieron que pagarCARLOS TAPIA