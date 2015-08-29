Procesaron con prisión a los autores del crimen de la fábrica de pastas
Residían en el barrio Nuevo parís pero fueron detenidos en Las Piedras, donde se escondieron al enterarse de que eran buscados por la Policía.
Este sábado fueron procesados con prisión los dos autores de la rapiña a la fábrica de pastas del barrio Parque Rodó, donde murió a causa de un disparo la docente Diana Gonnet.
El juez en lo penal de primera instancia de tercer turno dispuso el procesamiento con prisión, bajo imputación de un delito de "homicidio muy especialmente agravado" en calidad de coautor y de una "rapiña especialmente agravada en régimen de reiteración real" en calidad de autor para P.A.D., de 31 años.
Además, fue procesado I.S.S., de 29 años, como coautor del delito de "homicidio muy especialmente agravado".
Los delincuentes fueron detenidos el pasado viernes en Las Piedras, donde se escondían luego de marcharse del barrio Nuevo París, tras enterarse de que eran buscados por el crimen de la fábrica de pastas.
