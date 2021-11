Mercedes Vigil dijo que en carta para liberar a presos de Domingo Arena hay adherentes del MLN

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La escritora Mercedes Vigil, que encabeza el Foro de Montevideo, aseguró que entre las más de 3.500 firmas que le fueron entregadas al presidente Luis Lacalle Pou para liberar a los presos de Domingo Arena, hay también rúbricas de integrantes del movimiento MLN - Tupamaros.

"Nosotros entre los adherentes a la carta tenemos gente del MLN", dijo y agregó: "No conocemos a ninguno de los detenidos de Domingo Arena, sí leímos los autos de procesamiento, porque uno tiene que saber de qué habla. Es más, yo en particular no tengo a nadie militar y sí tengo en el MLN", indicó s 970 Noticias en referencia a si tenía vínculos partidarios o no.



Sobre la reunión que mantuvo con Lacalle Pou, expresó: "Encontramos un presidente que estaba al tanto de toda la carta, del requerimiento, que estaba al tanto de la situación de todos y cada uno de los detenidos y que se mostró dispuesto a escuchar nuestros argumentos y a pensar todo lo que le estábamos diciendo", expresó Vigil.



De todas maneras aseguró que será decisión de Lacalle Pou ver cuándo y cómo comunica la conversación que mantuvieron ayer lunes en la Torre Ejecutiva.



"El fin último acá es devolverle al uruguayo la certeza de que la ley se cumple y de que la Constitución se cumple", indicó la escritora. "Nosotros no estamos representando a ningún partido político, ni a ninguna fuerza, nosotros tenemos como fin un principio más altruista que es la defensa del estado de derecho", agregó.



Asimismo indicó que en el momento en que se pueda restablecer el estado de derecho en el país se podría llegar a un encuentro entre miliares y tupamaros para que den información relevante.



"Es un pensamiento y algo que hemos conversado con gente específicamente del MLN. Hay un grupo muy pequeño, porque actores directos prácticamente se han muerto todos", dijo. En ese sentido aseguró que los reclusos de Domingo Arena "en un 90% eran gente que no tenía parte, ni en las decisiones ni en los actos directos, estaban de casualidad".