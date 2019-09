Un solo Uruguay protesta el jueves frente al Palacio Legislativo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Llegarán en camiones, autos y ómnibus. Llevarán caballos y maquinaria. A eso de las seis de la mañana la rotonda del Palacio Legislativo empezará a tomar un color inusual este jueves: el movimiento Un solo Uruguay -integrado sobre todo por productores y otros actores del medio rural y del interior del país- organizará allí su primera gran concentración montevideana, a menos de dos meses de la elección nacional y un día después del inicio de la Expo Prado.

El antecedente es una concentración que ocurrió el 14 de marzo de 2018 en el Puerto de Montevideo. “Pero nunca habíamos creído necesario entrar adentro de la ciudad, como se hizo en 1999 o en 2002”, dijo a El País Guillermo Franchi, uno de los voceros del grupo.



Y agregó que la movida es “a pulmón” y que esperan una concurrencia importante, aunque no supo decir una cantidad aproximada de manifestantes. Los productores harán allí “una feria de la evolución natural” y expondrán los problemas que sufre cada sector. El nombre es irónico, en respuesta a unas declaraciones del presidente Tabaré Vázquez, quien en febrero pasado afirmó que el cierre de empresas “es la evolución natural de cualquier país”.



Cerca de las 13 horas leerán una proclama frente al Palacio. Luego marcharán por 18 de Julio hasta llegar a la Plaza Independencia y reclamar al gobierno frente a la Torre Ejecutiva. “Nos sentimos obligados a ir a Montevideo porque aparentemente los reclamos que se hacen en el interior no tienen repercusión y eso que hubo actos multitudinarios”, afirmó el productor. La decisión se tomó en reuniones en diferentes puntos del país en las últimas semanas, que el movimiento denomina “cabildos”.



Los principales problemas que denuncia Un solo Uruguay son la falta de competitividad, la pérdida de empleo y el “desmantelamiento” del aparato productivo. Reclaman bajar el costo de producción y el costo del Estado, “que se paga con el cierre de empresas”.



¿Tienen preferencias político partidarias? “Ninguna, ese es un lugar en el cual el gobierno nos quiso meter. La movida no tiene fin electoral”, respondió Franchi. ¿Entonces no son “anti Frente Amplio”? “En ese lugar, el de anti Frente, también nos puso el gobierno. Además fuimos parte del Plan Atlanta y de organizaciones financiadas por Trump para desestabilizar”, ironizó el productor.