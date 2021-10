Uruguay y la "lista gris": oposición lo atribuye a la LUC; MEF y experto dicen que "no tiene nada que ver"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Integrantes de la oposición se pronunciaron luego de que se supiera que Uruguay volvió a la llamada "lista gris" de la Unión Europea y relacionaron el hecho con la vigencia de la Ley de Urgente Consideración (LUC). Sin embargo, tanto el Ministerio de Economía (MEF) como el abogado y experto en Lavado de Dinero Leonardo Costa consideraron que el cambio "no tiene nada que ver" con la ley.



Uno de los primeros en pronunciarse fue el expresidente del Banco Central y actual senador frenteamplista, Mario Bergara, quien a través de su cuenta de Twitter expresó: "Lo advertimos cuando el gobierno impulsó el cambio en la residencia fiscal, con 'vacaciones' tributarias excesivas, junto a los mensajes negativos de la LUC", dijo.



En esa línea el legislador consideró que será necesario esperar que se anulen los artículos para volver al régimen anterior, en referencia al posible referéndum al que puede ser sometida la ley. "Con estas cosas no juega", agregó.

En la misma línea se pronunció el senador Oscar Andrade, quien indicó que los expertos "alertaron de este riesgo". "Se decidió exponer a nuestro país de manera absurda", consideró. "En marzo votamos a favor de nosotros mismos, en defensa propia", dijo el legislador también en referencia a la posibilidad de derogar 135 artículos de la LUC.



Todos los expertos nos alertaron de este riesgo, se decidió exponer a nuestro país de manera absurda.

"¡¡Era evidente!!", dijo por su parte el también senador frenteamplsita Enrique Rubio al respecto. "El manejo poco transparente de las cosas públicas y la LUC nos colocaron en esta ingrata situación", agregó.



El exdirector de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) Álvaro García dijo: "Retroceso en un camino de más de diez años limpiando el nombre de nuestro país a nivel internacional".



"El gobierno deberá explicar su responsabilidad en este tema", agregó.



Sin embargo esta postura no es compartida por el MEF, que a través de un comunicado emitido ayer martes, indicó: "El ingreso de nuestro país en dicha categoría responde a exigencias adicionales por parte del Grupo del Código de Conducta de la UE para con Uruguay, que en ningún caso responden a modificaciones normativas implementadas desde 2020 a la fecha".



Asimismo sostuvo que "el pasado 27 de julio de 2021, Uruguay remite nota a la UE, manifestando el compromiso de ajustar nuevas exigencias realizadas para fines del año 2022, y reitera su voluntad cooperar en temas de buena gobernanza tributaria".



Este argumento fue compartido por el abogado y experto en lavado de dinero Leonardo Costa, quien aseguró que la modificación en las listas que realizó la UE solo tiene que ver con "los cambios del impuesto mundial".



"Uruguay grava con renta de fuente territorial, por llamarlo de alguna manera, todos los ingresos de personas físicas y jurídicas. El nuevo mecanismo, que tiene que ver con todos los cambios del impuesto mundial, está mirando bajo la lupa los sistemas como el uruguayo que solo gravan la renta local, lo que sería nuestro IRPF", dijo en diálogo con "Fácil Desviarse" (Del Sol FM).



Costa explicó que lo que se le pide a Uruguay ahora es que vaya a renta mundial, al menos en personas físicas. "¿Qué quiere decir esto? Que si yo trabajo en Uruguay y me voy a trabajar a Paraguay, no pago por la renta que tengo en Paraguay. Entonces lo que me está diciendo Uruguay es 'declare esa renta y lo que haya pagado en Paraguay lo descuenta contra lo que sería la renta global", explicó. "Esto es un cambio trascendente", consideró.



"Lo otro que están planteando es: si yo tengo un activo en el exterior, supongamos que tengo acciones de Apple y las vendo, la ganancia esa no está gravada. Desde renta mundial me están diciendo que esté gravada. Eso tiene un impacto adicional para los no residentes y aquellas personas que se incorporan a Uruguay como residentes, una de las ventajas era que Uruguay no tenía renta mundial. Este cambio implica menos ventajas", indicó.



Costa indicó que Uruguay sigue siendo beneficioso, pero perdería uno de los atributos que lo hacen más efectivos. "Si además le piden que sea renta mundial en sociedades, eso es un cambio en el ADN de nuestro sistema tributario muy grande. Si es solo personas físicas es un cambio importantísimo pero que de alguna manera mantiene el atractivo".



"Lo importante es que esto no tiene nada que ver con los cambios que haya hecho este gobierno, nada que ver con la LUC, sino que tiene que ver con cómo la Unión Europea mira ahora los regímenes no preferenciales o nocivos y una de las cosas que dice es 'quiero ir a renta mundial'", dijo.



La senadora blanca Graciela Bianchi se refirió tanto a las declaraciones de Álvaro García como de Mario Bergara y mencionó las declaraciones de Costa sobre el tema. "La verdad ante todo; los intereses partidarios no deben primar sobre la información a la ciudadanía. De seregnista nada senador Mario Bergara", dijo.

"Lista gris"

En la "lista gris", término que no es usado por la UE, se incluyen a aquellos países considerados cooperantes pero que tienen que hacer ajustes a su legislación tributaria por incluir regímenes que son considerados "nocivos".



​El comunicado de prensa de la UE indicó ayer que Uruguay fue incluido (junto a otras ocho jurisdicciones) en el "documento sobre la situación actual, en el que se recogen los países y territorios que aún no cumplen todas las normas fiscales internacionales pero se han comprometido a aplicar los principios de buena gobernanza fiscal".