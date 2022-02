Un Solo Uruguay acusó al gobierno de aplicar un “tarifazo” tras la suba de los combustibles

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La relación entre el viejo movimiento de autoconvocados del campo -bautizado luego Un Solo Uruguay- y el gobierno de Luis Lacalle Pou no atraviesa un buen momento. Los productores agropecuarios que en 2018 fueron aliados de las dirigencias blancas y coloradas, por querer todos un cambio en el gobierno, hoy están disconformes con la gestión y dicen que no se van a quedar callados. “Lo que estaba mal hace tres años, no puede estar bien ahora”, dijo Guillermo Franchi, dirigente de Un Solo Uruguay, a El País.

El movimiento criticó fuertemente la suba de los combustibles que fue anunciada el lunes. “Otro tarifazo que lo paganini (por el ministro de Industria) el que anda en lacalle (por el presidente)”, señalaba ayer una placa que publicaron en las redes sociales.



Pese al buen relacionamiento que existía entre los autoconvocados y Lacalle Pou, desde que asumió como presidente no han mantenido reuniones. El año pasado Un Solo Uruguay le solicitó una audiencia para tratar diferentes temas -entre ellos el de los combustibles- y el presidente en medio de la pandemia encomendó al secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, y al ministro Omar Paganini recibirlos.



Allí Un Solo Uruguay entregó un documento al gobierno con ideas para bajar el precio de los combustibles reduciendo el peso de las empresas “satélites” de la estructura de Ancap.

“Lamentablemente pese al compromiso no tuvimos ninguna respuesta. Cada vez que veamos aumentos de tributos o en los precios de los combustibles lo vamos a remarcar. Lo hicimos antes, lo hacemos ahora y lo vamos a seguir haciendo”, dijo Franchi.



El dirigente de Un Solo Uruguayo dijo que el movimiento no tiene un interés político partidario, y que por eso se sienten libres de pelear por los intereses de sus representados, que según dijo son “la gente de campo, de a pie”.



“Es la misma oposición que le hicimos al Frente Amplio. En este país para todo se dividen las aguas, y hay una lectura binaria de lo partidario. Nosotros no nos identificamos con un partido político y hemos sido oposición contra todo lo consideramos que está mal. No es hacer oposición partidaria a un gobierno o a un partido. Es mantener la línea de un reclamo y pedir soluciones para los problemas estructurales que tiene el país”, dijo el dirigente.

Para este grupo la pandemia y el referéndum por el que se pondrá a consideración de la ciudadanía 135 artículos de la ley de urgente consideración (LUC), han paralizado las discusiones centrales que debe imponer el país. “Está todo paralizado por esta discusión que no es central. Esperemos que después del 27 de marzo se puedan poner ante la opinión pública los cambios importantes que necesita Uruguay”, dijo.



De todos modos recordó que no llamarán a votar en contra de la LUC, pues aunque no están de acuerdo con el artículo que refiere a los combustibles, sí lo están con otros que se pondrán a consideración.



Un Solo Uruguay, de todas formas, no realizará campaña al respecto. Franchi aseguró que la mayoría de los integrantes del movimiento ya tienen definido el voto, pero ellos no incidirán en su decisión.

El senador del Partido Nacional y productor agropecuario, Sebastián Da Silva, es uno de los que participó de la gestación del movimiento en 2018. Hoy se considera parte del grupo por la filial de Cerro Largo y estuvo presente en la reunión anual en Durazno el pasado 23 de enero. El dirigente opinó que la publicación de Un Solo Uruguay es equivocada. “Es innecesario que haga eso un momento que sabe, porque es algo objetivo, que el petróleo aumentó 50% en un año, Son todos gente de empresa, no son caídos de la parra. Saben que el aumento es netamente menor al que determina el aumento de la materia prima. Son gente que sabe cómo se manejan los costos y el tema de los precios. No es positivo el comunicado; le erraron”, dijo Da Silva a El País.