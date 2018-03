Tres partidos reciben hoy a los “autoconvocados”

Mientras los productores denominados “autoconvocados” preparan una movilización masiva para el miércoles 14 llegando a los puntos de salida de la producción nacional, en esta jornada serán recibidos por los senadores Jorge Larrañaga (Partido Nacional) y Pablo Mieres (Independiente), y por el diputado Eduardo Rubio (Unidad Popular), en lo que será una instancia para buscar alternativas y soluciones en cuanto al conflicto que mantiene el sector agropecuario en el país, en el mediano y corto plazo.



Marcelo Nougue, uno de los voceros del movimiento, dijo que es importante ir trabajando con los actores y candidatos de las próximas elecciones, porque “hay cosas que van a quedar para el próximo gobierno”.



La movilización que se prepara consiste en llevar adelante concentraciones en puntos de salida de productos de exportación (puertos comerciales, zonas francas donde se instalaron las pasteras, aduanas y pasos de frontera), y marchas en rutas cercanas a centros poblados que se encuentren lejos de esos puntos.



Todo se desarrollará desde las 8 de la mañana hasta las 18 horas “pudiendo permanecer por más tiempo” en algunas locaciones, sostiene un comunicado del movimiento.



Franchi, otro de los voceros del movimiento, puntualizó que no se suspenderán las movilizaciones, pese a la convocatoria a una nueva reunión de la mesa de diálogo realizada por el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Enzo Benech.



En Rocha, Cerro Largo, Tacuarembó, Rivera y Treinta y Tres, especialmente, se está trabajando para organizar la movida, dijo Franchi a El País.



El tema ha despertado el interés de las cadenas televisivas brasileñas, como Globo, que cubrirá la concentración.



Hay personas también en Montevideo convocando, explicó Franchi. Desde varios departamentos del sur del Río Negro saldrán en caravana seguramente hasta el puerto capitalino, añadió.



“El gobierno festeja los excelentes niveles de las exportaciones pero no mira que por el camino van quedando productores no solo pequeños. Se valora lo que se exporta pero no se mira a la gente que está quedando por el camino”, insistió Franchi, que también señaló que el gobierno “no tiene la más mínima consciencia de lo que va a ser este año”.



Franchi indicó a El País que el puerto de Nueva Palmira perdió dos millones de soja paraguaya porque las barcazas no vienen a Uruguay. Van a hacer el reenganche en puertos argentinos por el costo que tiene hacerlo en Uruguay.

Una inyección de recursos Días atrás, en la inauguración de la 23ª edición de ExpoActiva en Soriano, el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Enzo Benech, anunció que se darán 15 millones de dólares adicionales a los productores familiares afectados por la sequía. El dinero será volcado al programa de desarrollo financiado por el BID.