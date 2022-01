Socios de Casa de Galicia presentan proyecto de inversor europeo para que la mutualista siga funcionando

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Un grupo de socios de la mutualista Casa de Galicia concurrió este martes a Torre Ejecutiva donde fueron recibidos por el subsecretario del Ministerio de Salud Pública, José Luis Satdjian, el presidente de la Junta Nacional de Salud, Alberto Yagoda, y el asesor de Presidencia Nicolás Martinelli. Allí presentaron “un proyecto de inversión” de una sociedad europea “de primer nivel”, según dijo en rueda de prensa Eduardo Mirás, integrante de la agrupación.

“La situación es muy difícil porque la deuda que tiene Casa de Galicia es muy grande, son unos 80.000 pesos por cada socio”, dijo Mirás y acotó que “hay buena voluntad, hay posibilidades y un par de fórmulas” para destrabar la problemática. De todos modos, aclaró que no quieren manejar cuáles son esas fórmulas sin tener los proyectos terminados.



Aunque no quiso dar muchos datos, señaló que se trata de “un inversor de primer nivel de salud”, y aclaró que no tiene vinculación con la Xunta de Galicia, que en este momento no está aportando dinero a la mutualista.

El próximo 15 de enero habrá una asamblea con todos los socios de la mutualista en la que esperan presentar el proyecto ya cerrado y someterlo a consideración. Mirás dijo que este posible acuerdo “es un paquete”, que incluye a los socios, los trabajadores y la deuda.



“La justicia decretó y hoy (el caso) está en Tribunal de Apelaciones, eso nos da tiempo para seguir batallando, pero cada día que Casa de Galicia está abierta el estado tiene que poner dinero”, agregó el representante de los socios.



Mientras dentro de la Torre Ejecutiva se realizaba la reunión con autoridades de gobierno, en Plaza Independencia otro grupo de socios manifestaba en reclamo de que se mantenga abierta y en funcionamiento la institución.



El cierre de Casa de Galicia fue dispuesto por la Justicia el pasado 23 de diciembre.