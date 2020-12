Silvia Nane, del mundo del software a la banca que dejó Carolina Cosse

Silvia Nane era una exitosa empresaria del rubro del software cuando conoció a la hoy intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, que en esos tiempos ejercía la presidencia de Antel. Un viaje que hicieron juntas a San Francisco, para reunirse con representantes de una empresa de tecnología, fue el puntapié inicial de una relación que la llevó a asumir como senadora desde que Cosse dejó su lugar en la Cámara Alta.

En aquel momento, Nane integraba la dirección de la Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información. Luego del viaje quedó en contacto con Cosse para trabajar juntas en proyectos como el Jacarandá, que se concretó en 2018 y apuntaba a promover equipos de trabajo en el interior para el rubro tecnológico.

“Siempre tuve buena onda con Carolina. Compartimos esa pasión por el hacer”, dijo Nane a El País. En poco tiempo, Cosse estaba lanzando su candidatura a la presidencia y Nane fue una de las que la apoyó. La sucesora de la hoy intendenta nunca había hecho política, pero toda la vida había sido militante frenteamplista.



Siempre militó en comités de base y fue delegada en elecciones por el Frente Amplio. El gusto por la política lo tiene desde que era niña: todavía recuerda con emoción cuando su madre la llevó al acto del Obelisco, en noviembre de 1983, tiempos en los que Uruguay vivía el tramo final de la dictadura que había comenzado en 1973. Nane se memorizó la proclama que leyó aquel día el actor Alberto Candeau, en la que se exigía la “eliminación inmediata y definitiva de las proscripciones” de ciudadanos y partidos.



Si bien aquel hecho la marcó para siempre, Nane se dedicó desde su juventud a la programación y el testeo de software. No había terminado el liceo cuando se inscribió en la ORT para estudiar la carrera de analista de sistemas.

Su madre trabajó como cocinera en Punta del Este para pagarle los estudios, luego de que su padre falleciera cuando ella tenía apenas 12 años, un año después de haber decidido mudarse desde Colonia a Montevideo.



Se cambiaron de ciudad para que su hermana Laura continuara los tratamientos médicos debido a una parálisis cerebral. Cuando su padre falleció de cáncer de esófago, su madre “la tuvo que pelear” para mantenerlas a ambas. “Pagué todo el año al contado, no se te ocurra perder absolutamente nada”, le dijo a Nane cuando la inscribió en la carrera.



Enseguida, ella le tomó el gusto a la lógica y la matemática. En paralelo, mientras cursaba la carrera, comenzó a trabajar en la librería Pocho, cuyo dueño era un antiguo socio de su padre, que también era librero. Después desempeñó tareas en un estudio de diseño gráfico, en General Motors, la Alianza Uruguay - Estados Unidos, en un laboratorio y en la empresa tecnológica Infocorp.

Cuando trabajaba en el área de responsabilidad social de la compañía fue a un hogar del Instituto Nacional del Niño y el Adolescente (INAU) a sacar fotos sin saber que su vida cambiaría. Se encontró con Marcos y Pedro, dos hermanos, que hoy son sus hijos. “Vinieron corriendo, los levanté chiveando y allá están, uno tiene 19 y el otro 20”, contó la senadora que tomó la decisión de adoptar casi sin pensar demasiado. Con sus hijos chicos y después de 10 años en la compañía, Nane pegó el salto y decidió crear su propia empresa, que hoy se llama T. Machine y se dedica básicamente al testing de software. En el medio de todos estos cambios se integró a la directiva de la CUTI y desde allí forjó la relación con Cosse.

Hoy, Nane se dedica 100% a su tarea en el Senado, lo cual implica que ya no seguirá al frente de su empresa como lo hacía antes. “Quiero separar los tantos, por una cuestión de prolijidad. No me gusta la delgada línea y prefiero tener las manos libres para poder actuar sin intereses que puedan interpretarse como contrapuestos, como en un conflicto”, explicó.



En tanto, sí se mantendrá al frente de la comisión de equidad y género de la CUTI. Se define como feminista y les quiere dar esa mirada a las leyes. También pretende en cada proyecto añadir una mirada desde la perspectiva de niños y adolescentes, algo que cree todavía no se ha contemplado.

La primera vez que ingresó al Senado le tocó defender la Rendición de Cuentas y tuvo que hablar 15 minutos. “Tenía un susto espantoso, el susto de la responsabilidad, porque defendimos 15 años de gobiernos del FA”, contó.



Nane es nueva en la política y considera que es una tarea con “poco marketing”, pero desde donde se pueden hacer muchas cosas buenas. “La política es mucho más que las declaraciones de prensa. Yo estoy convencida de que uno construye igual cuando gana, que cuando pierde. La tarea tiene que ser la construcción”, aseguró.

“La mejor candidata era Carolina”

-¿Qué no le gusta de la actividad política?



-No tengo una visión prejuiciosa de la política. Siempre le tuve respeto a la vida política. Me gusta la vida política. Fui al acto del Obelisco con mi mamá y eso me marcó para siempre. Siempre me gustó y siempre la consideré una actividad muy noble. No quiero perder esa visión. La política es una herramienta de cambio. Yo creo que no me ha desilusionado nada todavía.



-¿Carolina Cosse le dio algún consejo antes de dejarle su banca en el Senado?



-Que el programa del FA es para cumplirlo esté donde uno esté y que hay que trabajar juntos. La bancada de senadores desde el día uno me trató como a una más, con apoyo, con confianza.



-¿Por qué la mayoría de la gente no votó al FA?



-Capaz porque hay una necesidad cíclica de cambio, capaz porque la sociedad cambió y no supimos ver qué había cambiado. Estamos en la ola de la cuarta revolución industrial y eso afecta la forma de pensar en colectivo.



-¿Se hicieron cosas mal en los gobiernos del FA?



-Creo que es una forma simplista de verlo. En cualquier proceso de cambio se hacen cosas mal. En cualquier proceso se hacen cosas mal.



-¿Cree que el candidato llevó al FA a la derrota?



-Puede ser. Ganar y perder es un ejercicio de libertad. Puede ser una de las tantas cosas.



-Si hubiera sido Cosse la candidata, ¿cree que el FA podría haber ganado?



-Es jugar con el diario del lunes. Para mí la mejor candidata era Carolina. Sin duda alguna era la mejor. Por eso milité para que ella fuera la representante del FA.



-¿El hecho de que Cosse fuera excluida de la vice puede haber pesado en la derrota?



-Puede haber sido una de las cosas. Para mí no hay una causa principal. Buscar la causa principal se parece mucho a una cacería de brujas. A mí la autocrítica me resulta muy natural en lo que hago, en la industria del software hacemos lo que se llama retrospectivas (...) Hay que tener los pies en el hoy y mirar para adelante. Hay que entender las causas, pero me parece que no hay que quedar revolcándose en eso.



-¿No hay que revolcarse en las causas de la derrota?



-No, hay que entenderlas. Esa comprensión tiene que ser parte, no es una cuestión que se solucione con un documento. Hay que trabajarla desde el adentro y desde la construcción colectiva. Para mí no hay ninguna otra forma; las cosas que no se hacen en colectivo duran poco.



-Cosse asumió como intendenta, pero es uno de los nombres fuertes del FA para la renovación. ¿Le gustaría que fuera candidata a la presidencia en 2024?



-No es momento de hablar de candidaturas. Carolina hoy es la intendenta electa de Montevideo. Tengo toda la fe del mundo en que hará una excelente gestión, porque tiene un equipazo atrás. Está todo encaminado. La apuesta es por cambiar la movilidad y hacer una ciudad inteligente.