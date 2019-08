Sendic: "Podría escribir un libro y no lo voy a hacer porque al único que beneficiaría es a la derecha"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El exvicepresidente Raúl Sendic habló ante militantes en la inauguración del local 711 de Rivera y dijo que podría escribir un libro sobre las diferencias internas del Frente Amplio pero que no lo hará "porque beneficiaría a la derecha".

En un video que publicó Telenoche y se viralizó en redes sociales, Sendic dice a militantes: "Podría escribir un libro sobre las diferencias internas, lo mal hecho y el manoseo. No lo voy a hacer porque beneficiaría a la derecha".

Sendic volvió a hablar y dijo que tiene material para escribir un libro sobre la interna del FA, pero que no lo hace para no beneficiar a la derecha. @TelenocheUy



"Yo podría escribir hasta un libro de los líos y de los manoseos" pic.twitter.com/EWKMu7Dazl — Santiago Clarens (@Sclarens) August 17, 2019

En el video Sendic hace un análisis de por qué no se le reconocen logros al Frente Amplio y dice: "El principal elemento en el que yo creo que fallamos fue en la construcción de un relato. El poder unificar entre todos nosotros que estas son nuestras conquistas, que este es nuestro ADN y que esto es lo que teníamos que hacer y lo hicimos. Y que la gente entienda. Porque lo que nos ha pasado es que hemos gobernado para los más humildes, los más pobres, los trabajadores, los estudiantes, la clase media, los pequeños productores y muchas veces como no construimos el relato y no hicimos que la gente fuera consciente de estas cosas resulta que hoy muchos de ellos que son los beneficiaros de las políticas que se instrumentaron, te dan la espalda a este proyecto y se dejan embaucar por los cantos de sirena de la prensa y la derecha de los que dicen que lo podrían hacer mejor".



En ese contexto Sendic dijo que hay que "cerrar filas" para ganar las elecciones. Incluso pese a las diferencias internas. Y allí, en otro pasaje, Sendic afirmó: "Mas allá de todas las diferencias que podamos tener, y yo podría escribir un hasta libro con las diferencias de la interna del FA y los líos internos y las consecuencias del manoseo de las cosas mal hechas, todo eso, yo podría escribir un libro y no lo voy a hacer porque al único que beneficiaría eso es a la derecha y no tengo ganas de hacerle ese favor".

La charla completa la publicó en su cuenta de Facebook la diputada de la lista 711 Susana Andrade.

En medio de la gira por Lavalleja, Luis Lacalle Pou fue consultado por las declaraciones de Sendic y respondió: “Podría decir en tono jocoso que cuando Sendic hablé, no lo interrumpan. Pero no me corresponde inmiscuirme en temas de otros partidos”.