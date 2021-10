Sector del FA pidió pasar a Yamandú Orsi al Tribunal de Ética

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El intendente de Canelones Yamandú Orsi, el secretario general Francisco Legnani, y la directora de Recursos Financieros de la intendencia de Canelones Laura Tabárez, fueron denunciados ante el Comité de Ética del Frente Amplio por el cese del exdirector Germán Casaravilla, luego de que este interviniera para que el senador comunista Óscar Andrade regularizara su deuda por contribución. La denuncia la hace el grupo político canario Espacio 2040.

El cortocircuito dentro de la coalición de izquierda comenzó el 1° de agosto, cuando el programa Santo y Seña informó de la deuda de contribución por su casa ubicada en el balneario San Luis. Al día siguiente, Casaravilla (director de la Agencia Tributaria) se comunicó con Andrade para “ayudar en una solución”, según Espacio 2040 (sector que lidera el edil Yamandú Costa e integra el jerarca cesado).



En ese momento, Orsi declaró que “el error fue de la intendencia” y no de Andrade. “La intendencia llama e informa mal, de manera incorrecta; el procedimiento no fue el apropiado y no es el que se acostumbra”, aseguró a Canal 12.

Según la lista de Costa, lo que hizo Casaravilla fue comunicar a Andrade “cuáles eran las mejores condiciones para realizar el convenio” y luego se procedió a un acuerdo para regularizar “amparado al decreto 17/2019”.



En el pedido para que intervenga el Tribunal de Conducta, fechado el pasado lunes 25 -al que tuvo acceso El País- se cuestiona a Tabárez por llamar a Casaravilla “en un tono inadecuado e impertinente, tratándolo de desleal y poco profesional”, por no haberle comunicado la gestión con Andrade.



Antes de ser cesado, el pasado 5 de agosto, se le retiraron los permisos a Casaravilla para acceder al sistema de gestión de tributos “sin previo aviso”. El Espacio 2040 aseguró que pidió entrevista a Orsi (reiterando un pedido de reunión previo) y el intendente respondió: “No tengo idea de lo que me estás hablando”.

Sostienen que Orsi indicó: “Decir que lo despedimos es un reverente disparate”. Y que llamó a “no inventar películas”. En ese marco, pidió “bajar la pelota” y quedó en fijar día y hora de reunión, lo cual aseguran desde el Espacio 2040 “nunca se concretó”. El 9 de agosto Orsi le comunicó a Casaravilla que le aceptaría la renuncia “en forma urgente”.



Luego de hacer un repaso de lo sucedido, el grupo de Costa cuestionó en el pedido de Tribunal de Conducta que “en varios medios de prensa, todos de derecha” hayan salido declaraciones de Orsi y Legnani acerca del cese de Casaravilla y vinculándolo a “diversas irregularidades”. Entre ellas nombran la “falta de documentación” y “errores de procedimiento”.



Desde el Espacio 2040 se consideró que los hechos se podrían haber tratado “en forma directa y personal”. “Nunca escucharon al renunciante, los compañeros Andrade y Casaravilla fueron expuestos abiertamente por los medios de prensa de la derecha”, aseguraron.

En ese marco, destacaron que en este caso “no se cometió ninguna irregularidad” y el procedimiento administrativo “fue correcto”. “No hubo maniobras ni arreglos; lo que sí hubo fue buena voluntad”, aseguraron en relación al accionar de Casaravilla. Por esto sostienen que “se violaron los principios éticos” del Frente Amplio.



“No se comprende cómo los compañeros Orsi, Legnani y la compañera Tabárez, con responsabilidades políticas, puedan exponer y desproteger a un compañero de más de 40 años de militancia y comprobada lealtad frenteamplista”, opinaron. Luego solicitaron -ante la Mesa Política de Canelones- el pasaje del tema a la Comisión de Ética “a los efectos que correspondan”.



El sector concluye que este tipo de actitudes “están lejos de ser prácticas frenteamplistas” y “se asemejan más al abuso de poder, la falta de respeto y solidaridad”, y dañan” al FA.