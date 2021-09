Sanguinetti: "La derrota del kirchnerismo es también la de las propuestas frentistas" en la pandemia

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Primero perdieron las legislativas, luego renunciaron cinco ministros y finalmente llegó una dura carta llena de críticas. Así fue, paso a paso, cómo estalló esta semana la crisis en el gobierno argentino, tema elegido por el expresidente y actual secretario del Partido Colorado, Julio María Sanguinetti, para su columna "Correo de los viernes".

Sin embargo, el análisis realizado por el líder colorado no se limita a evaluar la situación que se vive en Argentina, sino que decidió realizar una comparación entre lo que ocurre en ese país y las propuestas realizadas durante la pandemia por la oposición en Uruguay.



"Es bien legítimo sostener que este golpazo al gobierno argentino es una derrota, en versión argentina, de todo lo que el Frente Amplio ha venido sosteniendo a lo largo de la pandemia", expresó. "La derrota del kirchnerismo es también la de las propuestas frentistas de este año y medio de pandemia. Aunque ahora se escondan", aseveró.



La primera comparación la hizo de la mano del reiterado pedido de cuarentenas obligatorias, medida que fue tomada durante varios meses por el presidente Alberto Fernández. Acá, "clamaban por ellas el Sindicato Médico del Uruguay, hoy silencioso frente a su fracaso: si algo se demostró es que los resultados fueron negativos".



"No es casualidad que, en esa siempre triste comprobación de fallecidos por 100 mil habitantes, Argentina registra 251, Brasil 276 y Uruguay 173. Dicho de otro modo, la libertad responsable aseguró más vidas", dijo.

En segundo lugar, Sanguinetti mencionó la vacunación. El expresidente recordó que Argentina comenzó el proceso de inmunización antes, con la compra de pequeños lotes de Sputnik V.



"Se apostrofó a nuestro gobierno porque demoraba y luego resultó que le llegó a la gente mucho antes. Antes y mejor que el resto de América Latina, ubicándose entre los países de todo el mundo con mejores campañas de vacunación", dijo.



"¿Ya nos olvidamos de los elogios que recibían los gobernantes argentinos cuando en aquella instalación teatral se esperaba el avión que llegaba de Rusia?", cuestionó.



Finalmente, el secretario general hizo una comparación directa con el Frente Amplio y expresó: "El kirchnerismo repartió dinero a manos llenas, como lo pedía aquí el Frente Amplio. Como lo sigue pidiendo, por otra parte".



"Allí están los resultados obvios: una inflación galopante, del orden del 50%, un dólar por las nubes, la inversión absolutamente paralizada, la pobreza en guarismos que triplican los nuestros y una desocupación enorme", detalló.



En ese sentido consideró que con la situación económica actual, Argentina no tendrá interesados en invertir ya que "la desconfianza cunde". En sentido contrario, aseguró que el gobierno uruguayo "mira el futuro con confianza".



En la misma línea resaltó algunos ejemplos, como el avance de "la inversión de UPM, resultado de una política forestal iniciada y llevada adelante por el Partido Colorado", la inauguración de "una enorme fábrica de cemento" y el aumento en la fábrica de Pepsi Cola en la Zona Franca de Colonia. "Al mismo tiempo, nada menos que China le comunica a nuestro gobierno que está dispuesta a negociar un TLC con Uruguay", indicó.



"Los gobiernos kirchneristas han sido hostiles a nuestro país. El Frente Amplio, que se declaraba políticamente afín, no pudo con su prepotencia en el episodio de la instalación de la planta de celulosa en Gualeguaychú. Ahora, obstinadamente se oponen a todo esfuerzo del Uruguay (y de Brasil) por abrir compuertas hacia el comercio mundial. Se aferran a una idea de economía cerrada que siempre está en el fondo del alma frentista, como lo demostraron cuando frustraron nadas menos que un TLC con EE.UU y ahora empiezan a dar volteretas para cuestionar la propuesta de China, como seguramente no les gustará nuestra idea de incorporación al Acuerdo Transpacífico", agregó.



Sanguinetti aseveró que es por esto que "lo ocurrido en Argentina es importante también" para Uruguay. "Aunque la política argentina históricamente tenga muchas diferencias con la nuestra, la pandemia fue la misma y sus consecuencias también", dijo. "Y bien: es muy evidente la adhesión del Frente Amplio a su política, que nos puso de ejemplo una y otra vez. Ahí están los resultados", sentenció.