El saludo de Luis Lacalle Pou a la paisanada el día antes de asumir como presidente

El menú era bien campero: cordero, galleta criolla y de postre manzana roja. Después de más de dos horas de fotos, saludos y firma de, el Luis Lacalle Pou pidió para saludar a los asadores y con su corte se abrió la cena para los invitados.

En el predio de la Rural del Prado había muchos caballos. Varios cientos. Unos decían mil criollos, otros aseguraban que habían contado más de 2.300 y que hoy llegarían otros cien. La cuenta depende de con quien se hablara. Lo cierto es que había muchos. Y todos ellos desfilaran hoy escoltando al nuevo presidente del Uruguay.



La imagen difícilmente tenga antecedentes: un jefe de Estado custodiado a lo largo de toda la Avenida del Libertador por cientos, de caballos. Gente que viajó más de diez días para apoyar a su presidente, al líder en el que depositaron su voto y la esperanza de mejorar el país.



“¿Quién tiene mi verijero?”, preguntó el blanco a sus colaboradores. El cuchillo corto, de no más de 15 centímetros tiene el mango forrado con la caparazón de un tatú mulita. “¿Habrá un pedacito de garrón?”, preguntó Lacalle Pou a los asadores que desde temprano se encargaron de cocinar 80 corderos.



El presidente electo llegó acompañado de su familia y explicó que necesitaba agradecerle a la paisanada, “a la gente de adentro”, porque siente que desde allí se gestó su triunfo.



Las diferentes delegaciones que llegaron del interior tenían regalos preparados. Los organizadores le obsequiaron un cuchillo de oro y plata. “Te lo voy a pagar”, dijo Lacalle Pou y le dio $ 20 en dos monedas de diez para cumplir con la tradición que los cuchillos no se regalan: se compran.



“Ahí está. Para que no se corte la amistad”, acotó el Juan Carlos López “Lopecito” que ofició de presentador.



La calma de “los pingos” contrastaba con la tensión de los militantes blancos. Unos cuantos decían estar ansiosos, otros nerviosos, y varios repiten la idea de: “No he caído aun que somos gobierno”. Pero todos coinciden en sentir una emoción especial.



Unos cuantos la dejaban, soltando sus lágrimas en el medio del discurso del líder blanco.



“La política es de a uno. La gente es de a uno. Si realmente es bien entendida es ir a lo individual, a lo chico, a lo personal, a lo local. Y así fue toda la campaña. Y por eso demoré un rato y pido disculpas porque uno cada vez que recibe un apretón de manos, un saludo, una mirada con responsabilidad es más peso que va asumiendo, pero también más afecto. Es la energía que nos hace andar”, arrancó el presidente electo.

Allí se comprometió a trabajar para unir. Porque así —dijo— fue su campaña y no pretende cambiar. “Gran parte del éxito electoral fue el de unir y el de no dividir. Este mensaje también es para tierra adentro. Hay una parte del Uruguay que se cansó de la división artificial del campo y la ciudad. Es algo que tenemos que zurcir”, aseguró.



El líder tampoco temió en mostrarse con los ojos vidriosos. En el cierre entonaron la canción “A Don José”, y en el momento que la letra dice: “Oriental en la vida, y en la muerte también”, Lacalle Pou bajó su mirada y se secó los ojos.



“Esto está divino”, agradeció el blanco y descolocó a los anfitriones. “Se acuerdan de Aquí está su disco. ¿Puedo pedir un tema más? Los Orientales”, dijo Lacalle Pou y la guitarra arrancó: “De todas partes vienen los orientales”, coreó la gente revoleando algunos ponchos y camperas.

Ayer estuvieron varios de los ministros. Estuvo su compañera de fórmula, Beatriz Argimón, que hoy jurará como la primera mujer electa para ocupar la vicepresidencia. Estuvo Guido Manini Ríos, y varios de los militantes jóvenes que lo acompañaron a lo largo de la carrera a la Presidencia.



Lacalle Pou dedicó más tiempo a las fotos. Las toma él para que queden bien. Incluso dedica varios segundos a la firma de cada bandera. “Bien tirante”, le recordó a su colaboradora Margarita Morales, quien trabajó a lo largo de las dos campaña con Lacalle Pou. Esa era la frase que decía el blanco para lograr estampar su firma correctamente. “¡Ah! Como te acordás, Marga”, dijo el blanco y ella respondió: “Y algunas cosas quedan”. Lacalle Pou levantó su mirada y muy sonriente volvió con la frase de su padre: “El azul queda”.