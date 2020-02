Para Manini el principal problema es "la falta de gente" y "los LGTB son parte del tema"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El senador y líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, dijo el "principal problema que tiene el país de acá a cien años" es "la falta de gente".

"Podrán haber venido cinco mil inmigrantes en un año, pero esos se van a ir ni bien puedan. Capaz quedan mil, pero con esos no arreglamos el problema. Acá cada vez nacen menos niños (...) Y cada vez se nos va más gente. El Uruguay es inviable a corto plazo de continuar este proceso. No ya un siglo sino a treinta años", indicó en entrevista con el semanario Voces.

"Y acá me meto en un tema espinoso como el del aborto, como el del estímulo a la falta de condiciones para la procreación de hijos, de una forma u otra. Estadísticamente cada años hay menos nacimientos. Tendría que ser al revés, tendríamos que estimular familias prolíficas", agregó.



Manini insistió en que "el Uruguay está por debajo de la tasa de remplazo". "Dicen que la mínima es el 2,1 y nosotros tenemos 1,6. Es claro que el Uruguay es cada vez más inviable. ¿Vamos a seguir mirando para el costado?", cuestionó.

En 2019 se registraron 2.671 nacimientos menos que en 2018; MSP explicó a qué se debe By Ángel Asteggiante MIRA TAMBIÉN En 2019 se registraron 2.671 nacimientos menos que en 2018; MSP explicó a qué se debe

"No me quiero meter, pero los LGTB (Lesbianas, Gais, Bisexuales y Transgénero) también son parte del tema. No quiero entrar en ese tema, pero es parte del tema", añadió.



Consultado por la agenda de derechos, el excomandante en Jefe del Ejército dijo que "es un título lindo", pero que "tendría que ser defendido por todos". "Meten cosas que no sé si son derechos", explicó.



El senador señaló que "es una bandera que ha tomado la izquierda, esa izquierda que yo denomino 'sorista'".



"Lo que antes era pena de muerte en los régimenes comunistas, ahora es la bandera. ¿Cómo se explican esos cambios? No me voy a meter en esa guerra barata de que el Che Guevara fue el que más homosexuales ejecutó. No sé si es cierto. Nadie con un mínimo de honestidad puede dudar que hace cincuenta años en cualquier país comunista el homosexual era muy mal visto. Muy mal visto", subrayó.

Sobre las denuncias a los cascos azúles El senador Guido Manini Ríos fue consultado sobre las denuncias de violaciones que recaen sobre cascos azules uruguayos. "En cincuenta mil que han ido y han cumplido de forma excelente la misión. Si hay diecinueve denuncias de violación debe haber ciento noventa felicitaciones por cosas meritorias y heroicas que merecerían estar en películas si fueran europeos o gringos. De eso en Uruguay ni se entera la gente. Se han escrito hasta libros, como el que escribió un embajador español acerca de cómo los uruguayos lo salvaron cuando estaba rodeada la embajada. Y hablo de diecinueve años en el Congo por no hablar de los años de Camboya, Angola, Haití y Mozambique, donde yo estuve. Ha habido denuncias, sí, pero son contadas con los dedos de la mano, y los reconocimientos y felicitaciones son mil veces más. Entonces, atender todo eso lleva tanto tiempo que el oficial uruguayo no está preocupado por qué dijeron blancos y colorados. Van a votar, y tal vez la mayoría vote a un partido tradicional en vez de votar al Frente Amplio, es probable, pero no necesariamente por un tema de proyectos en contra o a favor", dijo.

Desaparecidos: "El que sabía se murió"

Manini también se refirió a los desaparecidos. "Lo ideal sería que aparecieran los cuerpos de los desaparecidos, pero está comprobado que no es tan fácil. Aparecieron los que aparecieron. No es que no aparecen porque el que lo sabe no lo quiere decir. Para mí, el que lo sabía se murió.

Punto. Es lo que creo. Tal vez hay alguno vivo, pero ¿cómo se sabe quién es? ¿Cómo adivinarlo? A Huidobro le pegaron hasta la muerte cuando dijo que

si le dejaban torturar lo averiguaba. ¿Cómo se cierra esto? No hay forma de cerrarlo, si seguimos dando manija. Honestamente, no tengo la solución mágica. Lo ideal sería que aparecieran los cuerpos. Pero no aparecen. Y no es porque la institución militar sepa y no lo diga. No hay que seguir pegándole a la institución militar. Hubo gente que se equivocó. En algunos casos se sabe quiénes son y han sido llevados a la justicia".