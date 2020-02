Roque Moreira candidato a intendente y padre de Irene: "Es una buena pose hablar de dictadura"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Para Roque Moreira, coronel retirado, candidato a intendente por Artigas, padre de la futura ministra de Vivienda Irene Moreira y suegro del senador y excomandante en jefe Guido Manini Ríos, lo que sucedió en Uruguay entre 1973 y 1985 fue un gobierno de facto. Moreira afirmó en una entrevista en Desayunos Informales de Canal 12 que no le gusta llamar dictadura a ese período de la historia del Uruguay y que "es una buena pose hablar de dictadura"

"No le quiero decir dictadura, porque no se me antoja. Me parece más técnico gobierno de facto. Me siento más cómodo" agregó. Yo he visto persistentemente, cambios en el mundo, en el país, hay un porvenir (...) acá sistemáticamente como teniendo ojos en la nuca, se sigue hablando de dictadura y yo digo gobierno de facto", agregó.

"Yo soy bastante cuidadoso de las expresiones en el sentido de la palabra. (...) ¿Cuál es la posición mía? Yo siempre digo gobierno de facto, lo fue. No había elecciones. Era un gobierno de hecho. Lo de dictadura. ¿Por qué vamos a aplicar un criterio para ciertos casos y un criterio para otros casos? Yo le llamo dictadura al régimen uruguayo si también le digo dictadura al que existe en Venezuela y al que existe en Cuba. La monarquía dictatorial desde hace más de medio siglo. Parejo le digo a los tres. Por coherencia conceptual", dijo. "Yo respeto a la gente que dice que es dictadura si me está demostrando que para casos muchos más graves, muchísimos más graves que el uruguayo también aplica la misma terminología", agregó.

Roque Moreira es candidato por Cabildo Abierto a la Intendencia de Artigas. "Yo participé en la interna del Partido Nacional, pero hoy soy candidato de Cabildo Abierto, dentro del lema Partido Nacional", comentó.

Moreira dijo que le sorprendió el ofrecimiento de un empresario de Cabildo Abierto, pero que aceptó luego de una semana. "Yo estaba en la playa, yo la candidatura no la busqué ni me la inventaron. Brotó", agregó.

Roque Moreira, candidato a intendente de Artigas en Desayunos Informales. Foto: Captura

Consultado sobre su opinión de la gestión del actual intendente blanco Caram, Moreira dijo que es amigo y que su estilo político no es el de "destrozo sistemático del adversario o competidor".

"Hay tres grandes puntos de base que sirven para poder juzgar la gestión. Por un lado, el manejo de las finanzas, cuando antes había atrasos en el pago de sueldos, hoy las cuentas están al día, la caja está al día. Por otro lado está el crecimiento de la plantilla de funcionarios, que hace viable la posibilidad de obra. Hay un juego de balanza y un juego armónico de cantidad de funcionarios para hacer obra. Y el pago de sueldos está totalmente al día. Esa es la parte material de funcionamiento de la Intendencia. Estos últimos meses han aparecido informes de Jutep que lo cuestionan y de esos cuestionamientos se ha hecho eco algunos interlocutores públicos. Yo soy muy cauto con eso. (...) He visto hasta el cansancio tormentas y empujes publicitarios degradando personajes políticos por hechos que arrancan en rojo por algo que está violentamente en contradicción con la moral jurídica, pasa el tiempo, siguen las instancias judiciales y ello se diluye. Y si hay algo, es algo ínfimo de la versión que se dio con esa información periodística. Por eso soy muy cauto. Me ha pasado a mí también", concluyó.