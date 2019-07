Robert Silva: “La ocupación no es extensión del derecho de huelga”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El abogado y docente, Robert Silva, compañero de fórmula de Ernesto Talvi, recibió en la sede de Ciudadanos a El País. Conversó sobre el sello que le imprimirá a la campaña y criticó al gobierno por el estado de la educación.

-¿Se ve llegando a la vicepresidencia de la República?



-Es un proceso en el cual comienzo sí me vi en el momento en el que acepté. Pero es un proceso en construcción. Sabedor de que voy a tener que aprender unas cuantas cosas, pero sí reconociendo el plus que tengo o lo que pueda ayudar en ese desempeño que es la facilidad de mediar, de articular, de coordinar, de encontrar y de generar acuerdos y ámbitos de diálogo. Es una facultad que tengo y que la puse a prueba en momentos bien difíciles de la historia de la educación que me tocó ser secretario general de Secundaria, del Codicen, en la reforma de (Germán) Rama, que no fue para nada menor todo lo que hubo que llevar adelante y de las resistencias que hubo en la Presidencia de (Jorge) Batlle en plena crisis.



-Allí usted mencionaba dos temas importantes que es la articulación y la negociación porque se prevé un Parlamento sin mayorías. ¿Cómo se ve articulando por ejemplo con Cabildo Abierto?



-Bueno, hay que esperar si ingresa al Parlamento. Yo creo que a priori, me veo muy bien. El primer trabajo será la ley de Presupuesto y se van a tener que buscar los consensos necesarios.

-Se lo pregunto porque Ernesto Talvi planteó muchas diferencias con Cabildo Abierto, dejándolo a priori fuera de un eventual acuerdo político. Dijo que los separa un océano.



-Creo que Talvi ha sido muy claro, ¿no? y tomó posiciones en determinados contextos ante expresiones del propio Manini, que yo comparto con nuestro candidato, porque se necesitaba ser enfáticos en esos momentos, y que incluso generó que el propio Manini corrigiera luego.



-Cree que se puede rever esa idea planteada por Talvi de no conformar una coalición donde esté el Partido Colorado y también Cabildo Abierto?



-Lo importante es tratar de tender puentes, llegado el momento, una vez que se conozcan los programas de gobierno y que la ciudadanía nos ubique en el lugar que nos tenga que ubicar. Nosotros aspiramos a estar en el gobierno, aspiramos a conducir el Poder Legislativo en mi caso. Seguramente a partir de ahí se va a poder arribar a acuerdos.

-Entonces, ¿está abierta la puerta para arribar a acuerdos con Cabildo Abierto?



-Yo creo que nunca se cerró esa posibilidad. Sí digo que hay una cuestión a ver una vez que la elección nos ponga en el lugar que nos tenga que tocar.



-Fue declarada “persona no grata” por el sindicato de profesores de Montevideo (ADES). Si le toca integrar el gobierno, ¿tolerará manifestaciones y ocupaciones de los centros educativos?



-No es un tema de tolerar o no tolerar. Hay una normativa clara que los centros públicos, las oficinas, no se pueden ocupar. Y es un decreto de la Presidencia del Frente Amplio. Nuestros centros educativos son públicos y están comprendidos en ese decreto (…) Nosotros en nuestro programa entendemos que la ocupación no es una extensión de la huelga, y desde el 1° de marzo se va a derogar la ocupación como un derecho de huelga. Hay en juego tres derechos, el derecho a la educación, el derecho al trabajo y el derecho a la huelga. Hay que generar protección a los tres derechos.



-¿Cree que hoy los sindicatos representan a los trabajadores de la educación?



-Creo que los sindicatos representan a los trabajadores que están sindicalizados. La enorme mayoría de los trabajadores no está sindicalizada. Ha llegado el momento de establecer procesos de transformación y cambios.

Robert Silva. Foto: Darwin Borrelli

-¿Debería integrarse esos trabajadores que no están sindicalizados a las negociaciones?



-Hay que fortalecerlos a través de instancias de diálogo institucionales. Aglutinarlos a través de espacios.



-Es decir que a las negociaciones no sería solo con los sindicatos.



-Exacto. La negociación por condiciones de trabajo, vinculada a lo salarial... Allí hay que discutir con los sindicatos, de eso no hay duda. Ahora respecto a la transformación institucional de las acciones pedagógicas y técnicas que voy a llevar adelante tengo dos actores para discutir, las Asambleas Técnico Docentes y todo el colectivo docente.



-¿Con lo que hay de dinero para la educación es suficiente para la reforma educativa a la Ciudadanos apuesta?



-En la educación nunca es suficiente la plata que tenés. Siempre precisás más. Es importante seguir avanzando y mantener, ahora está claro, no solo con más recursos vamos a arreglar la educación.



-¿La economía según los especialistas no está en una situación de incrementar presupuesto, entonces, con los recursos que habría disponibles, alcanzará para tener una educación acorde a la realidad del país?



-Creo que nosotros optimizando el uso de los recursos podemos generar mejores acciones en la educación. Pero también es un desafío dotar de mayores recursos en la educación. Seguramente con el correr del tiempo, optimizando el uso de los recursos se van a generar nuevos espacios dentro del presupuesto educativo. Pero quiero desterrar esa idea para transformar la educación, no se puede generar o poner el foco de la educación en que se necesitan más recursos. Se necesitan más recursos, pero concomitantemente hay que desarrollar una mejor gestión para proponer una serie de medidas para llevar adelante y eso es lo que tenemos.

-Talvi está muy firme con la propuesta de construir 136 liceos en zonas vulnerables. ¿No considera que de esa forma se puede incrementar la brecha separando a estudiantes A y estudiantes B?



-Creo que no porque hay una premisa fundamental. Al que es diferente, lo tenés que atender diferente.



-Fue coordinador general del programa de gobierno de Vamos Uruguay. ¿Cómo evalúa hoy la intención de Pedro Bordaberry de no abandonar la contienda política como había anunciado?



-En realidad a esta altura, hoy que estamos conversando, yo formalmente no tengo información. Lo que sí tengo son trascendidos de prensa, y algunos compañeros que llaman y conversan. Creo que hubo una elección interna en donde se expresaron los proyectos que se presentaron y en consecuencia, hay un claro proyecto mayoritario que se va a llevar adelante con los aportes de los otros sectores de los partidos. Si una persona destacada como Pedro quiere incorporarse y hacer su aporte, en el partido de la libertad, además, como es el Partido Colorado, bienvenido sea. Creo que no hay ninguna cuestión a objetar, hay que ver si eso se concreta y los términos.



-Muchos señalan en que la reaparición de Bordaberry podría opacar a Talvi, sobre todo porque muchos militantes y votantes de Ciudadanos pertenecían antes a Vamos Uruguay como en su caso. ¿Coincide?



-No, yo no puedo predecir qué va a pasar. Sí creo que hay un proyecto mayoritario en el partido que ha generado muchísima adhesión en Ciudadanos. Hay un número importante y en el partido hay una militancia por el proyecto de Talvi y por el proyecto de Batllistas.

Robert Silva. Foto: Darwin Borrelli

-Teniendo en cuenta que todos los jugadores salieron a competir en la interna, ¿no es Bordaberry un jugador externo que ahora entra en el Partido Colorado?



-No hay duda que es un jugador externo en la elección interna. ¡No hay duda! No compitió en la interna, había sido enfático en su ida de abandonar la política y ahora aparentemente no lo haría. Sí es un jugador que no compitió en la interna y eso va a ser una cuestión diferente.



-¿Y eso está mal?



-(Se toma su tiempo para responder). No, no, no. No sé si está mal o está bien.



-¿No se lo esperaba?



-Exactamente, esa es la respuesta. No me lo esperaba. Francamente no lo esperaba. ¿Saben por qué? Porque les voy a decir la verdad. Yo me enteré de la ida de Pedro por un correo electrónico que ni siquiera me fue enviado a mi en su momento. Se lo mandó a los legisladores. En realidad me terminé enterando por la prensa.



-¿Le hubiera gustado que se lo cuente?



-No, no sé, yo no voy a evaluar eso, de ninguna manera puedo evaluar. Fue una decisión tomada y si ahora Pedro resolviera volver, sería distinto a lo que veníamos viviendo.

-Usted se formó políticamente con Julio María Sanguinetti, de hecho, participó de la reforma educativa que impulsó Germán Rama. ¿Qué lugar debería ocupar en un eventual gobierno el dos veces expresidente?



-Yo creo que Sanguinetti es un hombre de Estado que ha demostrado su grandeza en diversas instancias y además, como se lo dije a Rama alguna vez, que la historia o el correr del tiempo alguna vez le va a agradecer todo lo que hizo por el país. Es un hombre de consulta permanente por su formación, conocimiento y experiencia política, porque -como dijo Ernesto (Talvi)- al presidente Sanguinetti se le pudo haber ganado en votos, pero nunca en su condición de político.



-Están a punto de incidir en una campaña. ¿Si esto termina con el triunfo del Frente Amplio, lo consideraría un fracaso?



-Creo que no. Yo salgo a la cancha para ganar. Y para que esta fórmula esté en el balotaje, creo que nosotros como país nos merecemos un cambio. Creo que al país le haría bien, y tener otros actores en la conducción del gobierno nacional y otro proyecto deseable, posible y que le genere esperanza. ¿Sabé lo que me pasa? Falta esperanza, la gente está desanimada, en particular en temas de seguridad y temas de educación. Me sorprendo todos los días cuando conozco un nuevo uruguayo que se fue.



-¿Y si ganan los blancos?



-Habrá que ver a qué acuerdos se puede llegar. Es más factible, creo que existen mayores coincidencias con el Partido Nacional para encontrar soluciones.