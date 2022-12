“Los resultados económicos no están llegando a la gente”, dice Guillermo López

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Guillermo López está conforme con la gestión que llevó adelante este año al frente del Congreso de Intendentes, pero no así con algunos aspectos del gobierno de Luis Lacalle Pou. En entrevista con El País, el jefe comunal de Florida admite que los indicadores económicos son “buenos” pero no sirven si no llegan a la gente: “Doña María y don José tienen que poder mejorar su calidad de vida”, advierte. También opina sobre la interna nacionalista y define al favorito Álvaro Delgado como un “candidato wilsonista”.

-¿Qué balance hace, en resumen, de su año al frente del Congreso?



-El primer desafío que teníamos era ser el nexo entre el gobierno departamental y el nacional; eso ha sido muy bueno porque se fortaleció. Siempre hay cosas por mejorar pero fue muy bueno y a los hechos nos remitimos. Resultados: jornales solidarios, Plan Avanzar sobre asentamientos, el tema del fondo de asimetrías que estaba sin resolver y pudimos llegar a un acuerdo, el Registro Único Nacional Bromatológico, para el que tenemos el apoyo del gobierno nacional.



-Mencionaba recién el Plan Avanzar, como una apuesta para atender a la población más vulnerable. ¿Cómo ve en ese sentido el desempleo en el litoral?



-Y eso lo buscamos atender con los jornales solidarios.



-¿Y el problema de la diferencia cambiaria? El senador Sergio Botana dijo días atrás a El País que “no hay políticas de frontera” en este gobierno, pese a ser una promesa de campaña.



-Estar sometido a los cambios vertiginosos que hay en la frontera, sobre todo con la realidad nuestra y la de los vecinos, es todo un desafío. Lo que sí se puede hacer son algunas cosas que mitiguen el problema.



-El reclamo continúa.



-Y sí. Se han hecho algunas cosas, a lo mejor no con el impacto deseado, como la reducción del impuesto al combustible o las exoneraciones fiscales para comercios en el litoral. Lo cierto es que los indicadores objetivos indican que la situación económica está mucho más frágil en los departamentos que tienen frontera con Argentina que en cualquier otro.



-¿No le preocupa electoralmente la situación?



-Más que la situación de la frontera lo que me preocupa es la situación económica en general. Si no logramos obtener resultados y que todos percibamos el crecimiento económico, puede haber consecuencias electorales. Es natural.

Guillermo López, intendente de Florida. Foto: Estefanía Leal

-Botana ha hecho otra advertencia: que es importante salir a defender la gestión del gobierno en el interior porque de lo contrario se “está en riesgo de perder las elecciones”. ¿Comparte esa mirada?



-En el interior tenemos nuestro principal capital, por lo que hay que estar a la altura. Y yo creo que hay vocación de gobierno en el interior. Tenemos 15 gobiernos departamentales y eso para mí mitiga un poquito esa advertencia que ha hecho Botana. Pero también es cierto que esto no se mide con actitudes y voluntades solamente sino con resultados. Si la gente en el interior no está mejor, algo que es posible lograr y es viable y soy optimista, no sirve de mucho.



-¿Qué falta?



-Falta que llegue a la gente.



-¿Qué cosas en concreto?



-Los indicadores económicos son promisorios: hay un menor índice de desempleo que al inicio del gobierno, hay crecimiento económico y una mejora de la situación de las cuentas generales. Pero doña María y don José tienen que tener posibilidad de mejorar su calidad de vida, su capacidad o poder irse de vacaciones.

-¿Cómo resumiría el análisis?



-Los resultados económicos son buenos, pero hay una inercia que evita que estén llegando a la gente. Yo espero que lleguen más pronto que tarde.



-¿Qué debe pasar en los dos años que le restan al gobierno?



-El impacto del plan de obra a lo largo y ancho del país, el impacto de las políticas sociales, el impacto de las políticas territoriales departamentales o del Plan Avanzar en asentamientos… Todo eso la gente tiene que sentirlo, que vivirlo.



-¿Cuánto cree que está impactando el caso Astesiano en el gobierno, que tiene a jerarcas policiales indagados y chats que dan cuenta de los favores que hacía el excustodio a todo el mundo?



-Impacto tiene, me parece, porque no es menor. Pero yo confío mucho en este presidente, porque lo ha demostrado con hechos en momentos difíciles. Nadie es infalible de cometer errores, sobre todo cuando apelás a la confianza y es vulnerada.



-¿Cómo interpretó el mensaje que dio el mandatario, ya hace algunas semanas, a los dirigentes del sector Todos, que para muchos implicó una habilitación a una competencia interna dentro de su propia agrupación?



-Comparto el pensamiento, como lo compartía antes. Creo que la oferta del partido debe ser lo más abierta, atractiva y estimulante posible. El presidente habilitó y sinceró algo que pensábamos muchos, e incluso los principales protagonistas. Porque está claro que si vamos encolumnados detrás de un candidato la atracción va a ser menor. Tenemos que tener nuevas expresiones, nuevas ideas, renovaciones, actores que refresquen y movilicen al partido.

-¿Qué piensa de los pasos que está dando Laura Raffo, dispuesta a desafiar el favoritismo de Álvaro Delgado en la interna?



-Yo cambiaría la formulación de la pregunta. Diría: “Bastante dispuesta a proponer un espacio con característica de renovación de una impronta tradicional”. La conozco poco personalmente pero la vemos como un actor valioso en el espectro político, con muchos aportes para hacer y es parte de lo que creo que necesitamos.



-¿Le preocupa la idea que tienen algunos en el partido de que el hecho de que Raffo siga este camino implica dejar de lado su candidatura a la Intendencia de Montevideo en nombre de la coalición de gobierno?



-Creo que Raffo había sido una apuesta interesante porque era apostar a un proyecto que iba más allá de un ciclo electoral; era algo más estructural, un proceso que iba generando cuerpo, opinión, pero además iba generando cuadros, formación. Y sí, no deja ser una lástima si toda esa inversión en tiempo y esfuerzo a lo mejor es dejado de lado. Esperemos que sea por un bien mayor.



-¿Qué está pasando en Aire Fresco, en donde hay señales que sugieren la posibilidad de abrirse en dos listas, reflejando así el doble liderazgo Delgado y Martín Lema?



-Veremos cómo se da eso. Creo que Lema es un hombre joven, muy valioso, muy serio a la hora de trabajar, con una excelente actuación legislativa y una excelente actuación ejecutiva ahora. Es un capital y es un valor. Yo creo que todos tenemos nuestro tiempo y nuestro momento.



-¿Puede ser Delgado un candidato wilsonista?



-Tiene un claro origen wilsonista. Es además un candidato con una fuerte impronta dialoguista, descentralizadora, llana, directa. Eso sin duda es wilsonismo y es Álvaro. Siempre se sintió más cómodo en el espectro más de centro y centro izquierda. Él es el candidato del gobierno con una impronta personal y en el que muchos se sienten representados ante la ausencia de Jorge Larrañaga. Y además es un actor principal del Poder Ejecutivo.



-No está definida la presidencia del Congreso para 2023, porque Yamandú Orsi y Carolina Cosse aún no resolvieron quién tomará el cargo. ¿Qué opina de ese duelo electoral interno del Frente Amplio adelantado?



-Estoy preocupado, porque el Congreso de Intendentes, que siempre ha dejado de lado los intereses partidarios -mucho más los intereses sectoriales de cada partido- está siendo manchado o condicionado por intereses partidarios, sectoriales o personales. Hay un valor institucional que tenemos que respetar.