Por "respeto" a Lacalle Pou nadie más firmará

El que rompió el fuego fue el intendente de Florida Carlos Enciso. Y fue "llamado al orden" por el líder del sector Todos, Luis Lacalle Pou. Enciso, que con su agrupación forma parte de Todos, había firmado para promover un plebiscito de reforma constitucional que es parte de la campaña que promueve el senador de Alianza Nacional, Jorge Larrañaga. Lacalle Pou considera que la propuesta del líder aliancista no es la mejor forma de atacar la ola delictiva porque sostiene que se necesitan medidas urgentes, y anunció públicamente que no firmaría.

Días más tarde, fue la bancada de ediles de Todos en la Junta Departamental de Mercedes, Soriano, quien anunció su disposición a firmar. Luego el senador José Carlos Cardoso, uno de los más cercanos a Lacalle Pou. En los días subsiguientes, se sumaron dirigentes de varios departamentos del interior. En Durazno firmaron en las últimas horas dos allegados al intendente Carmelo Vidalín (Todos), María Isabel Ramos, coordinadora de la comuna y el edil Nuber Medina (Villa El Carmen). Ya lo había hecho Juan José Bruno, exdiputado por Alianza Nacional y hoy cercano a Vidalín.

En Colonia lo hizo el exdiputado herrerista Ricardo Planchón, uno de los referentes de Lacalle Pou en el departamento. En Treinta y Tres, el exdiputado José Quintin Olano (Movimiento Nacional de Rocha aliado al Espacio 40 de Javier García), también lo hizo. Y en Artigas los alcaldes de Tomás Gomensoro y Baltasar Brum, Luis Gutiérrez y Juan Carlos Martinicorena, respectivamente, que responden a Todos.

En San José había firmado el exsenador e intendente Juan Chiruchi, tradicional dirigente herrerista, y en Paysandú el expresidente de la Junta Departamental Daniel Arcieri, ex Alianza y hoy vinculado al intendente Enciso.

Y el último de los casos fue el del diputado Nelson Rodríguez, de Maldonado.

Pero algo extraño sucedió con su firma. Cuando Rodríguez se dispuso a firmar llamó al diputado aliancista Pablo Abdala y le pidió que, tras participar en una reunión de comisión que ambos integran, le acercara la papeleta que estamparía su firma. Así lo hizo. La foto fue subida a las redes sociales de Alianza Nacional con el consentimiento del legislador, dijeron a El País fuentes de la bancada de ese sector. Pero poco después, el propio Rodríguez solicitó que se bajara la foto y que su firma fuera eliminada de la cuaderneta, a lo que se accedió.

¿Qué sucedió? Según contaron a El País fuentes políticas, Rodríguez llamó a Lacalle Pou y le trasmitió su decisión de firmar. Al parecer a su líder no le gustó nada y pensó que podría darse el efecto contagio y que más legisladores y dirigentes hicieran lo mismo.

Pero por una "actitud de solidaridad" y "respaldo al liderazgo" de Lacalle Pou, los dirigentes de mayor peso entendieron que no debía seguir pasando y en el futuro no firmarán más, dijeron a El País legisladores del sector Todos. Lo que se encargaron de precisar es que no hubo una decisión de Lacalle Pou ni un mandato expreso de que no se firmara. En tiendas aliancistas se indicó a El País que la situación generó "perplejidad" y recordaron que tanto los herreristas como los colorados que firmen "no dejarán de serlo" por apoyar la campaña Vivir sin Miedo.

La campaña fue lanzada por Larrañaga el 23 de mayo. Tres días más tarde, Lacalle Pou visitó el departamento de Artigas. Allí, al ser consultado por la prensa, anunció que no comparte la idea de Larrañaga y por eso no firmará. "Creo que todos los que hagan algo para tratar de cambiar y sacudir la modorra del gobierno está bien. El tema puntual es que si hoy se está incendiando una casa no podemos llamar a los bomberos dentro de dos años", afirmó.

Luego agregó que para el año 2019 su idea es otra: "La reforma nuestra para dentro de dos años es reformar el gobierno, cambiarlo, y ahí recuperar el mando político de las fuerzas policiales y decirle claramente a la delincuencia que se le terminó el recreo", dijo, y agregó: "Yo no voy a firmar".

A Larrañaga le ha favorecido la movilización de la estructura de Alianza Nacional con la campaña de recolección de firmas, la que se apoya en una comisión formada por figuras de primer orden del sector .