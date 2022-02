“Reina de los ignorantes” y “gagá y aburrido”: cruce entre dirigentes de Adeom por paro del 8 de marzo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El ambiente en la interna del sindicato de municipales, Adeom, se tensó nuevamente por el paro que el Pit-Cnt resolvió hacer el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. El gremio de municipales, a impulso de su secretaria general, Valeria Ripoll, planteó -junto con otros sindicatos liderados por mujeres, entre ellos el policial- la reconsideración de la medida de lucha.

La central pretende que el paro sea para reivindicar por los derechos de las mujeres, pero también para hacer campaña contra la ley de urgente consideración (LUC).



Álvaro Soto, reconocido dirigente de Adeom que está en su ejecutivo, criticó en sus redes sociales que Ripoll haya pedido reconsiderar el paro, y eso desató un duro cruce entre ambos.



“El Pit-Cnt tiene un pronunciamiento unánime contra la LUC, y la que no lucha, o el que no lucha contra la LUC del gobierno, no lucha contra la explotación de la mujer trabajadora, hace demagogia, para hacerse un lugarcito en el mundo y el monopolio de los hombres del capital, como Argimón, o Cosse, piden la cuota”, le escribió Soto a Ripoll.



Y agregó: “El lumpenaje femenino se sube a lo que sea para hacerse de un lugar en el mundo machista del poder”.

Ripoll le contestó que estaba orgullosa de lo resuelto por su gremio en cuanto a que se reconsidere el paro, por entender que si no lo que se hace es mezclar la lucha de las mujeres con un referéndum.



Soto, en tanto, retrucó: “Yo me siento orgulloso de vivir de acuerdo a mi historia, mis principios y los de la clase obrera, vos no tenés nada que ver con eso y además sos la reina de las ignorantes (…) Sos una arribista sin principios, pero un día públicamente te lo explico con lujo de detalles (…) Sos un camaleón que te gusta que el poder te dé lugar, y obvio que eso en la vida nunca es gratis”.



Ante ese planteo, la secretaria general de Adeom le sugirió atención psicológica. “Te recomiendo un psicólogo, estás obsesionado ya. Gagá y aburrido. Te recomiendo comprarte una vida, ¡yo amo la mía! ¡Salute!”, intentó cerrar la discusión Ripoll.

Pero Soto continúo: “Andaaaa (SIC) yo tengo una vida hermosa porque es coherente con mis ideas y acciones. A vos seguramente te deben asaltar todos los demonios del Fausto de Ghete (SIC), no debes saber ni quién es, de tantas volteretas y traiciones que has dado, es el personaje que vendió su alma al diablo, yo te recomiendo que vos te compres una nueva vida, pero digna”.



Ripoll concluyó el intercambio con: “¡No sabes qué lindo es el infierno! Besosssss”.