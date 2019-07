La recaudación por multas de tránsito se duplicó en un año

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La Intendencia de Montevideo recaudó US$ 22,6 millones por multas de tránsito en 2018, más del doble que el año anterior, según su último Balance de Ejecución Presupuestal. En 2017 habían ingresado a a las arcas municipales US$ 10,6 millones por el mismo concepto.

A su vez, aumentó en 2018 la venta de tickets de estacionamiento tarifado. En total, se recaudaron en el año US$ 5,3 millones, casi medio millón de dólares más de lo que la administración tenía previsto para el ejercicio.

Los más recaudadores

La Contribución Inmobiliaria sigue siendo el tributo más recaudador de la IMM, aunque no esté tan separado de la Patente de Rodados como ocurría hace algunos años.

La Contribución Urbana, Suburbana y Rural dejó el último año casi US$ 159 millones a las arcas de la Intendencia; US$ 13 millones más que el año anterior. También representa un ingreso superior de casi US$ 1 millón respecto a la previsión presupuestal que había hecho la administración de Daniel Martínez para 2018.

Con respecto a la Patente de Rodados, sigue siendo notoria la mejoría de los ingresos gracias al final de la “guerra de las patentes”, ya que cuesta lo mismo tener un auto empadronado en Montevideo que en el interior

Montevideo recaudó US$ 151 millones por patentes en 2017. Esto representa US$ 14 millones por encima de lo que tenía previsto y US$ 14 millones más si se compara con el ejercicio 2017.

Cámaras fijas y móviles

La gran mayoría de las multas de tránsito corresponden a la fiscalización electrónica que se hace con cámaras fijas y equipos móviles.

Como diera cuenta El País, esta semana la Intendencia informó que la fiscalización electrónica de patentes le permitió aplicar más de 100.000 multas a morosos. Esto equivale a un 12% de los autos que circulan en la ciudad.

Si bien la fiscalización se realiza dentro de los límites departamentales, por un acuerdo con el Congreso de Intendentes tiene alcance nacional, por lo que este tipo de procedimiento se viene aplicando también para los vehículos empadronados en el interior. En ese caso, los datos son enviados por Montevideo al departamento correspondiente y el período para regularizar es de 72 horas.

Los controles de Patente que viene haciendo la IMM tienen dos principales líneas de acción: fiscalización de deudas recientes y de autos con una morosidad superior a los cinco años. En este último grupo, está previsto el retiro de chapas.

En el caso de las deudas recientes -dos cuotas o más- se fiscaliza en el tránsito mediante 15 cámaras distribuidas en todo el departamento, que son capaces de ver y controlar hasta 300.000 vehículos al mes.

De esta forma, se verifican cuáles son los coches que están circulando con deuda y se les aplica una multa que equivale al 25% del monto de la Patente anual.

A su vez, la Intendencia viene haciendo en estos días una serie de operativos callejeros, deteniendo vehículos con su cuerpo de inspectores.

El plan incluye controles en intersecciones donde ocurren habitualmente siniestros con heridos graves y personas fallecidas.

En estos operativos son verificadas las condiciones reglamentarias de los vehículos: documentación, uso de cinturón de seguridad y sistema de retención infantil, así como la utilización de teléfonos celulares durante la conducción, entre otros aspectos.

A su vez, se realizan espirometrías y pruebas para detectar el consumo de drogas. Los operativos se llevan a cabo en forma conjunta con los municipios y la Jefatura de Policía.