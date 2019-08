Las reacciones de los actores políticos a la frase irónica de Talvi sobre el Frente Amplio

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Durante una disertación en un desayuno de Somos Uruguay que se realizó este martes, el candidato colorado Ernesto Talvi ironizó sobre una victoria del Frente Amplio en las elecciones nacionales que tendrán lugar en octubre.

"Miren, yo hay veces que pienso, de verdad, ojalá gane el Frente Amplio y que tengan que arreglar el lío que van a dejar ellos, que lo arreglen ellos, si no tenemos que venir siempre nosotros a arreglar", dijo de forma irónica el candidato.



Su comentario generó reacciones en varios actores políticos de diferentes partidos que decidieron contestarle al economista haciendo uso de sus cuentas de Twitter.

El primero en pronunciarse fue el exprecandidato frenteamplista y expresidente del Banco Central, Mario Bergara, quien indicó: "Coincidimos totalmente en que sería bueno que hubiera un nuevo gobierno del FA".



"Así como condujimos la recuperación del Uruguay del desastre del 2002, podemos seguir contribuyendo con estabilidad y crecimiento inclusivo para los uruguayos", agregó.

Sobre la misma línea decidió comentar la ministra de Turismo Liliam Kechichian quien consideró que "sería bueno que ganara el FA", pero no por los "diagnósticos" realizados por Talvi que, expresó, "le vienen errando hace mas de 30 años".



"Diagnósticos tan profundos que adjudicó a la mala suerte la crisis del 2002", agregó la ministra.

También de forma crítica pero desde la oposición salió al cruce el candidato del Partido de la Gente Edgardo Novick quien consideró que "Talvi no quiere agarrarse a ese fierro caliente".



En declaraciones enviadas por su prensa, Novick consideró que los dichos del candidato colorado fueron "muy preocupantes" y consideró que "sería lo peor que gane el Frente Amplio".



"Creo que Talvi está haciendo lo mismo que hizo en el 2002 cuando el Uruguay se enfrentaba a una gran crisis y el presidente Jorge Batlle le ofreció ser ministro de Economía. No quiere agarrar este fierro caliente”, dijo.



“Es muy probable que el Uruguay se enfrente en los próximos años a una crisis y para esto no hay que achicarse, hay que ser valientes, hay que tener coraje. Por eso lo peor que le puede pasar al Uruguay es que gane el Frente Amplio, porque este barco se puede seguir hundiendo", agregó.

El sector frenteamplista Movimiento de Participación Popular (MPP) también hizo referencia al gobierno del expresidente colorado Jorge Batlle para contestar a Talvi.



"Según Talvi, el PC "siempre viene a arreglar". ¿Se referirá al gobierno de Batlle, que indujo al país a una de las peores crisis?", cuestionaron. "En algo concordamos: fue y es necesario el gobierno del Frente para seguir siendo un país que incluya a las grandes mayorías", agregaron.

Con una mirada diferente comentó el coordinador del Partido de la Gente Javier de Haedo quien consideró: Talvi "sólo expresó que piensa lo que muchos pensamos a veces. Sería "bueno" que la cuenta la pagara el que se la gastó".