"El presidente maneja información que no es la que registra la realidad”, apuntó Rubio

El senador frenteamplista Enrique Rubio respondió este lunes a los dichos del presidente de la República, Luis Lacalle Pou, que manifestó el domingo que “decir que algunas cosas empeoraron no es cierto, por ejemplo, en materia de seguridad”. “Yo creo que el presidente está manejando información que no es la que registra la realidad”, destacó Rubio al respecto.

“Desde fin de año para acá que eso se ha intensificado en forma realmente muy preocupante”, dijo en conversación con MVD Noticias, en relación a la seguridad pública.



“Por eso nosotros hemos propiciado la Comisión General para que venga el ministro (del Interior, Luis Alberto Heber) a ver cuál es el plan que tiene, porque cuando estas cuestiones suceden termina instalándose en la sociedad una especie de sensación de derrota, que con esto no se puede, y eso es lo peor que nos puede suceder”, señaló el senador.

Rubio también apuntó contra el ministro de Defensa, Javier García, que el sábado luego de una conferencia del Frente Amplio expresó en su cuenta de Twitter: “El FA emitió (una) declaración sindical. A tono con quien realmente lidera la oposición: el Pit-Cnt”. “Después de dos años de augurar todos los males en pandemia, radicalizan y dividen. Estuvieron 15 años en el gobierno y no aceptan la derrota. No tienen lealtad institucional”, añadió.



Ante esto, el senador frenteamplista acotó: “Hemos recibido una respuesta que ha sido realmente sorprendente de parte del ministro de Defensa, hablando de falta de lealtad institucional, algo absolutamente inaceptable, y que espero que reflexione”.



“El tema central no es salir por la tangente adjetivando a la oposición, sino comenzar a avanzar en un problema enormemente complejo, del que se sale solamente en el largo plazo, pero que hay que tener respuestas de corto plazo también”, concluyó Rubio.

Ayer el presidente salió al cruce del diputado frenteamplista Gabriel Otero, que había manifestado que “hay una ola de robos violentos”, de acuerdo, a lo que dijo, le expresaron los diferentes productores en el mano a mano previo de la asamblea.



Ante esto, el presidente apuntó: “La estación de nafta de acá de la vuelta cuando yo venía, y gobernaba el Frente Amplio, la habían asaltado no sé qué cantidad de veces y habían lastimado gente y nosotros no nos parábamos arriba de eso para decir que la cosa andaba mal”, aseguró. Por lo que llamó a “manejarse con cifras objetivas” al hablar de seguridad.



“Primero no hay que ser obtuso, decir que todo está bien es una falacia y nadie lo creería. Ahora, decir que algunas cosas empeoraron no es cierto, por ejemplo, en materia de seguridad. Lo bueno es manejarse con cifras objetivas”, afirmó.