Pereira dice que no hubo propuesta formal de debate por la LUC y que "hay nerviosismo en el gobierno"

Tras votar en las elecciones del BPS este domingo, Fernando Pereira habló en rueda de prensa y criticó la falta de información que tuvo la ciudadanía sobre estos comicios. "El Estado cuando convoca una elección de este tipo, debería colocar recursos para que la gente se entere lo que se está votando. Los medios no priorizan el tema", dijo el expresidente del Pit-Cnt.



Sobre las elecciones presidenciales del Frente Amplio, que tendrán lugar el próximo domingo, Pereira dijo que "esperamos que haya una participación muy activa del FA, para un frente más amplio" y afirmó que su propuesta implica un "proyecto que sirva como alternativa al modelo neoliberal vigente: eso comieenza el 5 de diciembre".

En cuanto a la campaña por el referéndum de la Ley de Urgente Consideración (LUC), el candidato a la presidencia del FA afirmó que "yo no paré ni un minuto de militar por el referéndum contra la luc, porque es importante para los ciudadanos. Los medios se calientan con esto, pero la cancha está flechada", aseguró.



"El presidente (Lacalle Pou) no creo que debata, pero yo aceptaría con mucho gusto", dijo Pereira, y agregó: "independientemente de eso, hay nerviosismo en el gobierno porque es la primera vez que el presidente participa de una campaña en un referéndum, está bien, pero hay un problema con las ideas que sostiene la LUC".



Para finalizar, Pereira dijo que en este tramo de la campaña aún no ha habido propuestas formales para debatir contra un defensor de la LUC.